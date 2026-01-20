Giuliana Olmos y su lado B con servicio social
Giuliana Olmos es una atleta de alto impacto social.
La mejor doblista mexicana en la rama femenil competirá durante estas semanas en el Abierto de Australia ––primer Grand Slam de la temporada––. Además de su desempeño deportivo, es reconocida por su compromiso con el servicio social. Ha participado en diversas iniciativas como en clínicas de tenis dirigidas a la niñez con autismo, causas sociales, entre ellas el movimiento internacional Black Lives Matter, y apoyo al ecosistema animal.
En 2024 se unió junto a otras estrellas de la WTA en un evento en beneficio de la Fundación Kindness Wins, que se centra en promover la amabilidad hacia la juventud, hacia sí misma y hacia los demás con el propósito de genera un ambiente de bondad en tiempos de lucha.
Incluso fue finalista en la campaña “Aces for Charity” de la temporada 2023 en el Porsche Tennis Grand Prix, donde Porsche donó 356 euros por cada ace a beneficio de varias fundaciones, entre ellas: Stifung Agapedia, donde ayudan a la niñez abandonada para construir una vida independiente.
"Durante mi experiencia, aprendí que es importante que todos los niños practiquen deportes y sean activos, incluso aquellos con autismo, y que son más que capaces de jugar".- Giuliana Olmos, doblista mexicana
"Fue fantástico ver a los niños apoyándose mutuamente y jugando con compañeros que tienen necesidades similares a las suyas".- Giuliana Olmos, doblista mexicana
La mexicana participó en una subasta benéfica al Singapore Open 2025, donde donó una pelota firmada para recaudar fondos a Anak-Tnk, una organización de Filipinas que apoya a la niñez en situación de calle con educación y atención médica.
Giuliana pertenece a High Impact Athletes, una organización que une al sector del deporte con causas benéficas como: Salud global y pobreza, que se centra en salvar o mejorar vidas humanas por un dólar, Animal bienestar, donde buscan reducir el sufrimiento de los animales de granja y Clima, que contribuye a financiar soluciones sostenibles para combatir la contaminación.
La estrella mexicana visitió el año pasado la primaria Wuhan Optics Valley, donde realizó diversas actividades con la niñez. "Creo que es grandioso verles hacer diferentes actividades. Me hubiera gustado tener esto cuando yo iba a la escuela. Es bueno ver que pueden pasar tiempo de calidad", dijo la doblista.
Después de llegar a los Cuartos de final del torneo de Hobart, la mexicana Giuliana Olmos–– 48 del ránking–– estará en el Abierto de Australia 2026, uno de sus mejores resultados en este torneo fueron los Cuartos de final en 2021, donde jugaba con la canadiense Sharon Fichman. Ahora, hará dupla con Aldila Sutjiadi, de Indonesia, y enfrentarán a las locales Maddison Inglis y Destanee Gabriella Aiava.