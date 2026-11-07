Guerra de Ucrania y Rusia deja sin foto oficial al WTA Finals 2026: Svitolina se niega a posar si hay rusas

El conflicto bélico provocado por la invasión de Rusia a Ucrania vivió un nuevo episodio dentro del deporte, esta vez en el tenis. La ucraniana Elina Svitolina se negó a posar junto a tenistas rusas y bielorrusas en la foto oficial del WTA Finals 2026, dejando al torneo sin su tradicional retrato grupal con todas las participantes. Además, el torneo arrancará entre polémicas tras filtrarse las declaraciones de una jugadora arremetiendo contra una colega de circuito.

Como cada fin de año, del 8 al 15 de noviembre, el circuito femenil celebra la edición número 55 de esta justa que reúne a las mejores exponentes del deporte blanco, torneo al que únicamente clasifican las ocho mejores jugadoras del ranking mundial.

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Entre las costumbres del certamen destacaba que, previo al arranque, cada una de las clasificadas participa en una sesión fotográfica de presentación, donde la imagen principal reunía a todas las competidoras junto al trofeo.

Svitolina rompe la tradición por su postura política

Sin embargo, para este año, Elina Svitolina, quien ingresó a la justa en la sexta casilla del ranking, expuso su postura política de no participar en las fotos si estaban la rusa Mirra Andreeva y Aryna Sabalenka. Lo relevante es que compartirá el “Grupo 2” con ellas, por lo que se las enfrentará en la fase inicial. Por el momento, al menos de parte de la WTA se optó por respetar su decisión y, en lugar del retrato grupal, publicó imágenes individuales de cada jugadora.

Cabe recordar que no es la primera vez que Svitolina realiza acciones de este tipo contra tenistas de dichas nacionalidades. Desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero de 2022, se ha pronunciado al respecto en diversos torneos e incluso le ha negado el saludo a jugadoras como la también bielorrusa Victoria Azarenka y la propia Sabalenka.

Un micrófono encendido captó la polémica de Pegula a Andreeva

Pero esta no es la única controversia en torno al certamen. Por otra parte, la estadounidense Jessica Pegula se vio envuelta en la polémica cuando fue descubierta haciendo declaraciones en contra de la rusa Mirra Andreeva.

Todo ocurrió cuando la WTA dejó cámaras y micrófonos transmitiendo en directo desde sus plataformas durante las sesiones de entrenamiento. Sin saber que sus palabras estaban saliendo al aire, la norteamericana le comentó a su entrenadora:

"Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero necesita madurar. No sé si es porque no sabe cómo manejarlo (…) Si yo fuera su entrenadora y mi jugadora acaba de jugar cuatro grandes juegos, va ganando 4-0, se enoja conmigo y me persigue... yo le diría que no me hable así. Es una diva y hay que bajarle los humos".

Las acciones quedaron grabadas y fueron vistas por miles de aficionados, quienes rápidamente divulgaron el video en redes sociales, dando pie a las tensiones entre ambas desde antes de comenzar la justa.