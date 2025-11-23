Italia gana sin Sinner a España y conquista su tercera Davis seguida
La anfitriona Italia, sin su estrella Jannik Sinner, derrotó 2-0 a una España sin Carlos Alcaraz en la final de la Copa Davis, este domingo en Bolonia, y consiguió su tercera Ensaladera consecutiva.
Además de estos títulos de 2023, 2024 y ahora 2025, Italia ganó esta emblemática competición masculina de tenis en 1976, por lo que su cuenta se eleva a cuatro en toda su historia.
Flavio Cobolli, 22º jugador mundial, logró el punto decisivo en un duro partido en el que tuvo que remontar ante Jaume Munar (36º) por 1-6, 7-6 (7/5) y 7-5, después de que Matteo Berrettini (56º) hubiera ganado en el primer partido de los individuales a Pablo Carreño (89º) por 6-3 y 6-4.
Italia había quedado tocada anímicamente al enterarse de que debía afrontar esta fase final sin Sinner (2º del mundo) y también sin Lorenzo Musetti (8º), pero la semana boloñesa fue perfecta, ganando cada uno de sus duelos por 2-0 y brindando momentos de gran emoción a sus tifosi con remontadas y partidos para el recuerdo.
Se impuso primero a Austria en cuartos y después a Bélgica, sin perder ningún partido en una fase final que se disputaba por primera vez en su territorio, tras varios años en España.
Ningún país había ganado tres años seguidos la Davis desde que Estados Unidos encadenara cinco títulos consecutivos entre 1968 y 1972.
En el palmarés histórico, Italia y sus cuatro Davis están todavía lejos de las 32 de los estadounidenses y por detrás de las seis de España, que levantó el trofeo por última vez en 2019.
Por segundo año consecutivo, Italia puede presumir además de haber logrado el doblete en el mismo año en las principales competiciones de selecciones nacionales de tenis, tras revalidar también su título en la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup).
Grandes ausentes
Sinner renunció a estar en esta semana en Bolonia para preparar la temporada 2026 y el Abierto de Australia, donde defenderá el título.
Musetti fue baja por su condición física y la inminente llegada de su segundo hijo.
España también llegó mermada, sin el número 1 mundial Alcaraz (lesión en la pierna derecha) y sin Alejandro Davidovich (14º), que no fue convocado por el capitán David Ferrer.
El jugador de mejor ranking presente fue el alemán Alexander Zverev (3º), cuya selección fue eliminada por España en semifinales.
Con este torneo, el tenis masculino baja el telón de su temporada 2025, quedando únicamente el Masters NextGen en diciembre.
La siguiente cita será la United Cup en 2026, a partir del 2 de enero en Australia, antes de los primeros torneos ATP de la nueva temporada en Brisbane y Hong Kong.