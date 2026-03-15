Jannik Sinner conquista su primer título del Masters 1000 de Indian Wells
El italiano Jannik Sinner derrotó el domingo al ruso Daniil Medvedev y ganó su primer título del BNP Paribas Open, el Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos).
Sinner, número dos del mundo, acabó imponiendo su jerarquía por 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) en un duelo que no registró un solo quiebre y se definió en dos emocionantes tie breaks.
Medvedev sucumbió así por tercera vez en una final en Indian Wells, tras las derrotas ante Carlos Alcaraz en 2023 y 2024.
A los 24 años, Sinner completó así un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 de pista dura.
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Tras su ausencia del año pasado en Indian Wells, suspendido por un doble positivo por clostebol, Sinner aplicó su autoridad a lo largo de toda esta edición del Masters 1000 californiano, en la que no cedió un solo set.
Con un triunfo anterior en Paris Masters en noviembre, el italiano es el primer jugador en ganar dos torneos Masters 1000 consecutivos sin perder un set.
Sinner estaba muy necesitado de un éxito de este nivel tras arrancar el año con tropiezos inesperados en las semifinales del Australian Open, Grand Slam del que era bicampeón, y en los cuartos de final del Qatar ExxonMobil Open de Doha.