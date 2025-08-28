José Luis Zarazúa: el orgullo de ver a su hija Renata hacer historia en el US Open
José Luis Zarazúa, padre de la tenista mexicana Renata Zarazúa, ha sido testigo cercano de la mentalidad ganadora de su hija.
Hace tres años, Renata fue operada por tercera vez de las rodillas. Pasó por una sequía hace un largo tiempo de casi tres meses sin ganar un solo partido y cerró la temporada 2022 en el puesto 350 del ranking mundial. Hoy se encuentra dentro de las 100 mejores del mundo —actualmente en el lugar 82 de la WTA—, ha rozado el Top 50, y eso ha ampliado sus oportunidades de competir en los cuadros principales de los torneos Grand Slam.
“Es una gran satisfacción, a mí me da mucho gusto ver a Rena cumpliendo sus sueños y evolucionando en su nivel de tenis y en su evolución como jugadora y como profesional. Ha jugado ya en los cuatro estadios principales de los Grand Slams y es un paso adelante haber ganado desde el primer partido”, cuenta José Luis en entrevista vía telefónica.
Si alguien ha estado al lado de Renata desde el inicio de su carrera deportiva, ese ha sido su padre. Siempre presente en las gradas del torneo en turno, José Luis carga con la bolsa de raquetas, pelotas y tenis; compra vuelos, reserva hoteles, la ayuda con sus maletas, se asegura de que tenga ropa limpia, asiste a sus entrenamientos e incluso se preocupa por el encordado de sus raquetas.
“Tiene mucha dedicación, mucha pasión y eso es lo que le llena. La acompaño en este camino y verla cosechar lo que ha ido sembrando por años es satisfactorio”.- José Luis Zarazúa, padre de Renata
Esta semana, Renata Zarazúa escribió historia al convertirse en la primera tenista mexicana en vencer a una jugadora del Top 10. Lo logró en el US Open, nada menos que en la cancha central del Arthur Ashe Stadium. Hoy disputará su pase a la Tercera Ronda, También ha jugado en la Philippe Chatrier de Roland Garros, en la Margaret Court del Abierto de Australia y en la cancha central de Wimbledon, los cuatro escenarios más emblemáticos del tenis mundial.
“Es un paso firme para lo que está haciendo y estoy muy contento verla teniendo triunfos porque al final quiero ver a una hija feliz más que como tenista. Ella es alguien feliz haciendo lo que hace porque nació para esto, tiene mucha pasión y mucho todo para ser una atleta de alto rendimiento como lo es”.