La filosofía de Juan Martín del Potro en 10 claves
Juan Martín del Potro es uno de los tenistas consentidos de la afición al Abierto Mexicano de Tenis. El extenista argentino está de vuelta en Acapulco como embajador del torneo después del título que consiguió como jugador profesional en el AMT 2018.
La llamada Torre de de Tandil aparece en el escenario del complejo y decenas de personas esperaban a escucharlo. Algo tenía que decir después de una decena de cirugías, luego de haber jugado en una de las eras más competitivas y arrebatarle títulos al denominado Big 3.
Ahí estaba Juan Martín en medio de las luces y los flashes para hablar sobre su filosofía de vida.
Resilencia
1. Superó 10 cirugías y múltiples lesiones, regreso varias veces al más alto nivel del tenis, algo que no lograron otros jugadores de su época.
Perseverancia
2. Nunca dejó de intentarlo incluso cuando atravesar las lesiones era muy difícil entre tantas consultas médicas y pronósticos.
Gratitud
3. Valora el cariño del público en México y las oportunidades que le dio la vida como una despedida con Novak Djokovic para concluir más de 20 años de carrera profesional.
Humildad
4. Destaca el espíritu olímpico donde “se van los lujos y los egos” y solo se prioriza el honor de representar a su país.
Capacidad de adaptación
5. Reconoce el desafío de terminar una carrera de 20 años y comenzar una nueva etapa donde ha buscado otras motivaciones.
Pasión
6. Su prioridad por jugar en Acapulco sobre otros torneos y su entrega reflejan el amor por el tenis.
Disciplina
7. Durante más de dos décadas mantuvo rutinas exigentes de entrenamiento y competencia de alto rendimiento que le forjaron una disciplina que hoy agradece, pero que no extraña tampoco tener una vida tan estructurada.
Fortaleza mental
8. En momentos de nervios recordaba los entrenamientos duros para sostenerse emocionalmente.
Compañerismo y respeto
9. Valora la relación con Novak Djokovic y la camaradería dentro del circuito que tuvo con otros jugadores.
Valor del esfuerzo
10. Reconoce que sus logros como las dos medallas olímpicas fueron fruto de años de trabajo.