La nueva tecnología de la cancha de Acapulco
El Abierto Mexicano de Tenis implementó una nueva tecnología en la pista, el acabado de la cancha es el mismo que se utiliza en el Masters 1000 de Indian Wells.
Esta modificación busca ofrecer a los jugadores mejores condiciones de juego, afecta a la velocidad, dinámica y asegura una mayor satisfacción.
Esto busca que los jugadores se familiaricen con estas superficies de alta calidad desde el principio, garantizando el mejor nivel de juego.
"Siempre nos vamos innovando para crear mejores experiencias con público y los jugadores".- Mariola González, directora de operación
Como parte de la tecnología visual, la organización del AMT 2026 instaló pantallas digitales más grandes en los laterales y en los accesos. Estas pantallas no solo mejoran las oportunidades de patrocinio visual sino que también permiten una presencia digital dinámica, que reemplaza la publicidad estática.
La presencia digital facilita activaciones interactivas como "Kiss Cam", bailes y "karaoke camp", diseñadas para emocionar a la audiencia e integrarla activamente con el partido.
Mariola González, directora de operaciones del AMT, destaca la necesidad de adaptarse a las nuevas generaciones por lo que han implementado nuevas experiencias como la expansión de la zona de juego a un tamaño tres veces mayor, que ofrece consolas digitales, mini-canchas y minigolf, con el objetivo de atraer a nuevas audiencias.
A pesar de que la Arena GNP alberga otros eventos como conciertos en diciembre y enero, la cancha de tenis se empieza a trabajar en enero, en coordinación con la Arena GNP y Mundo Imperial para permitir la realización de otros eventos antes del periodo de uso exclusivo de la cancha para el torneo, que es de aproximadamente 10 días.
Esto es parte de la complejidad y la coordinación necesarias para adaptar el espacio y ofrecer las mejores condiciones.
"Seguramente han oído comentarios de jugadores en otros torneos que dicen: 'las canchas están muy suaves o están muy débiles o la pelota no bota bien en la cancha y está muy rápida".- Mariola González, directora de operación
Mariola subraya la importancia de las pelotas, donde factores como la altura y la presión, y cómo deben trabajar en conjunto con la cancha. Se realizan análisis continuos para asegurar que se cumplan los estándares más altos.