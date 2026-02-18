Llegan estrellas al Abierto de Acapulco
Las estrellas de tenis mundial están llegando al Abierto de Acapulco 2026, que se celebrará del 21 al 28 de febrero.
El ex número uno del mundo Alexander Zverev fue el primero en arribar al puerto y es uno de los principales favoritos para levantar el Guaje de plata, como lo hizo en la edición de 2021.
El alemán, número cuatro del ránking, comenzó una temprana aclimatación y ha entrenado en la cancha principal del complejo.
Las imágenes de su pequeña perrita Mishka se han hecho virales al acompañarlo desde su llegada hasta sus entrenamientos.
Zverev viene de disputar las Semifinales del Abierto de Australia contra el español Carlos Alcaraz.
El búlgaro Grigor Dimitrov, 44 del ránking mundial, ya entrena en Acapulco y se dispone a sus 34 años a volver a conquistar el trofeo del Abierto Mexicano de Tenis, después de coronarse en 2014.
El Abierto Mexicano de Tenis 2026 contará con la presencia de tres jugadores Top 10 encabezados por el alemán Alexander Zverev (4), el australiano Alex de Minaur (6) y el estadounidense Ben Shelton (9), con el argentino Juan Martín Del Potro como embajador.