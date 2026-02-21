Mérida Open 2026 toma fuerza con Jasmine Paolini, octava de la WTA
La italiana Jasmine Paolini, octava mejor jugadora del mundo, disputará el Mérida Open 2026, un torneo WTA 500, al recibir un “wild card” para el torneo que se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club.
Paolini alcanzó el mejor ranking de su carrera, el cuarto lugar, tras una temporada histórica en 2024, en la que se consolidó como una de las jugadoras más consistentes del circuito al ganar el título en el WTA 1,000 de Dubái, y clasificarse a las finales de los Grand Slams de Roland Garros y Wimbledon.
La tenista transalpina ya cuenta con experiencia en escenarios mexicanos. Participó en el Abierto de Zapopan de 2022, en el que fue eliminada en la segunda ronda, y posteriormente compitió en el Guadalajara Open, al que llegó hasta la tercera ronda en la edición de 2023.
El anuncio de Paolini se dio horas después de que la española Paula Badosa, una de las favoritas en el torneo, anunciara su baja por sufrir molestias en la cadera, mientras disputaba el WTA 1,000 de Dubái.
En Mérida, la italiana tendrá como principales rivales a la campeona defensora Emma Navarro; la griega María Sakkari, quien tiene tradición jugando en México, en donde en 2023 ganó el Abierto de Guadalajara, y la local Renata Zarazua.
El torneo que se juega al sur de México reparte una bolsa de premios de 1.2 millones de dólares y transcurre en una cancha dura.