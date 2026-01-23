SI Mexico

Renata Zarazúa será figura del Mérida Open

La tenista mexicana Renata Zarazúa será una de las principales figuras del Mérida Open WTA 500 que se celebrará en México del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club.

Yarek Gayosso

Renata Zarazúa jugará el Mérida Open.
Renata Zarazúa jugará el Mérida Open. / Maddie Meyer/Getty Images

Renata Zarazúa será una de las principales estrellas del Mérida Open 2026.

La tenista mexicana que recién compitió en el Abierto de Australia 2026 estará de nuevo en el WTA 500 mexicano, que se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo, y contará con jugadoras de más de 30 países.

Te podría interesar: José Luis Zarazúa: el orgullo de ver a su hija Renata hacer historia en el US Open

Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GS SportsManagement.
Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GS Sports Management. / Mérida Open

"Después de tres ediciones no puedo más que sentirme muy orgulloso de ver el
crecimiento que ha tenido el torneo. Los pasos que ha dado son gigantes en muy
poco tiempo".

Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente.

Renata vuelve al torneo después de llegar a los Cuartos de final en la edición de 2024 y después de estar en su décimo Grand Slam, un logro que la equipara con las mexicanas Yolanda Ramírez, Rosie Reyes y Angélica Gavaldón.

La estadounidense y actual campeona Emma Navarro (15), la española Paula Badosa (26), la checa Marie Bouzkova (44), la brasileña  Beatriz Haddad Maia (39), la colombiana Emiliana Arango (51) y la turca Zeynep Sonmez (112) son algunas de las tenistas que competirán en el torneo.

El Mérida Open se jugará en el Yucatán Country Club y repartirá una bolsa de un millón 200 mil dólares en premios.

La venta de boletos se realizará a través de boletomovil.com.

Paula Badosa será una de las jugadoras que competirá en el Mérida Open.
Paula Badosa será una de las jugadoras que competirá en el Mérida Open. / Morgan Hancock/Getty Images

"Mérida y las instalaciones del Yucatán Country Club son de ensueño, las
jugadoras están enamoradas de este maravilloso lugar, del trato y de los
aficionados, tratamos de ofrecer siempre una experiencia única".

Gustavo Santoscoy García, director.
Gustavo Santoscoy Jr presenta el Mérida Open.
Gustavo Santoscoy García, director del torneo y CEO de GS Sports Management. / Mérida Open
Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Tenis