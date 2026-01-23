Renata Zarazúa será figura del Mérida Open
Renata Zarazúa será una de las principales estrellas del Mérida Open 2026.
La tenista mexicana que recién compitió en el Abierto de Australia 2026 estará de nuevo en el WTA 500 mexicano, que se realizará del 23 de febrero al 1 de marzo, y contará con jugadoras de más de 30 países.
"Después de tres ediciones no puedo más que sentirme muy orgulloso de ver el- Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente.
crecimiento que ha tenido el torneo. Los pasos que ha dado son gigantes en muy
poco tiempo".
Renata vuelve al torneo después de llegar a los Cuartos de final en la edición de 2024 y después de estar en su décimo Grand Slam, un logro que la equipara con las mexicanas Yolanda Ramírez, Rosie Reyes y Angélica Gavaldón.
La estadounidense y actual campeona Emma Navarro (15), la española Paula Badosa (26), la checa Marie Bouzkova (44), la brasileña Beatriz Haddad Maia (39), la colombiana Emiliana Arango (51) y la turca Zeynep Sonmez (112) son algunas de las tenistas que competirán en el torneo.
El Mérida Open se jugará en el Yucatán Country Club y repartirá una bolsa de un millón 200 mil dólares en premios.
La venta de boletos se realizará a través de boletomovil.com.
"Mérida y las instalaciones del Yucatán Country Club son de ensueño, las- Gustavo Santoscoy García, director.
jugadoras están enamoradas de este maravilloso lugar, del trato y de los
aficionados, tratamos de ofrecer siempre una experiencia única".