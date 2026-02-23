Renata Zarazúa comienza en Mérida el camino a su primer título en casa
Renata Zarazúa, la mejor tenista mexicana en el ranking de la WTA, comenzará en el Mérida WTA 500 la búsqueda de cumplir uno de sus sueños, ganar un título individual en casa y lo hará ante una rival ante la que se mantiene invicta, la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open en 2017.
La primera tenista tricolor en jugar en los cuatro estadios principales de un Grand Slam ha vencido las dos veces que se ha medido a Stephens, primero en el Abierto de Acapulco en 2020, en dos sets corridos, y la última en enero pasado, en en el Abierto de Auckland WTA 250, en un duelo más peleado, que se definió 2-1 en tres sets.
“Stephens es una jugadora buena que ha llegado a finales de Grand Slam. Medirte ante esas jugadoras te enseña mucho, te hace ver tus debilidades”, señaló Zarazúa, en el día de medios del Abierto de Mérida.
El mejor resultado de Zarazúa en su país fueron las semifinales que alcanzó en Acapulco en 2020, tras ello se ha quedado corta en sus participaciones en Mérida, Guadalajara, Zapopan y Monterrey.
En 2026 será su segunda vez en el cuadro principal del torneo individual de Mérida, en donde en 2024 llegó a los cuartos de final. Previo a su debut en la edición de 2026, confesó que si gana un título individual por primera vez en su país, consideraría retirarse de las canchas.
“Jugar en México siempre genera nervios extras, pero espero manejarlo de la mejor forma”, afirmó la jugadora de 28 años.
De vencer a Stephens, finalista del Roland Garros de 2018, se mediría en los octavos de final a la italiana Jasmine Paolini, primera sembrada y la octava mejor tenista del mundo.
“Ojalá se dé (enfrentar a Paolini), pero antes tengo un partido duro en el que me tengo que concentrar. Debo ir día a día”, comentó la mexicana.
El duelo entre Zarazúa y Stephens será uno de los estelares del segundo día, mientras que en el primero, el más importante será el de Emilia Arango, la tenista latinoamericana mejor clasificada en el ranking de la WTA y subcampeona de Mérida, ante la austriaca Anastasia Potapova.
Arango viene de su mejor año como profesional, no solo fue finalista en Mérida, en la primera edición como un torneo 500, sino que conquistó el título de Cancún, certamen 125.
Antes de ella jugará la brasileña Beatriz Haddad Maia, una de las latinoamericanas que más consistencia ha tenido en los últimos años, ante la británica Katie Boulter.
Mientras que el mismo día del debut de Zarazúa, la otra latinoamericana en el cuadro principal, la colombiana Camila Osorio, se enfrentará a la indonesia Janice Tjen.
Las estadounidenses Emma Navarro, segunda favorita y campeona defensora, y Li Ann, tercera, libraron su primer partido y están confirmadas en la segunda fase, por lo que no verán acción en los primeros dos días de actividad.
El torneo, que se realiza del 23 de febrero al 1 de marzo en el Yucatán Country Club, reparte una bolsa de premios de1.2 millones de dólares y transcurre en una cancha dura.