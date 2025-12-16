Renata Zarazúa jugará el Abierto de Australia 2026: su décimo Grand Slam en total
La tenista mexicana Renata Zarazúa está confirmada para jugar el Abierto de Australia 2026, su noveno Grand Slam consecutivo y el décimo en su carrera. La participación de la mexicana en Grand Slam se remonta a Roland Garros 2020, donde rompió una sequía de 20 años, y su recorrido ha crecido hasta actuaciones memorables en el Abierto de Australia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, que la han consolidado con una presencia regular en los escenarios más importantes del tenis mundial.
Te presentamos los 9 Grand Slams donde ha competido la mejor tenista mexicana de la actualidad.
Roland Garros 2020
Renata Zarazúa debutó en un cuadro principal de Grand Slam en Roland Garros 2020 y alcanzó la Segunda Ronda. Ahí enfrento a la ucraniana Elina Svitolina, entonces número cinco del mundo, en la pista Philippe-Chatrier. El partido terminó con parciales 6-3, 0-6 y 6-2 a favor de Svitolina. Su participación rompió una sequía de 20 años sin una mexicana en un Grand Slam. Zarazúa, entonces 178 del ránking, venció en Primera Ronda a la francesa Elsa Jacquemot.
Abierto de Australia 2024
Renata Zarazúa atravesó un proceso de renovación tras una tercera operación de rodilla y un difícil 2022. Ese año cayó hasta el puesto 350 del ránking mundial tras casi tres meses sin ganar partidos. En 2024 logró clasificarse al Abierto de Australia desde la fase previa, algo que una mexicana no conseguía desde hace 24 años. En 1R enfrentó a la italiana Martina Trevisan, número 59 del mundo. Zarazúa ganó el primer set, pero cayó en parciales 4-6, 6-4 y 6-2.
Roland Garros 2024
Renata Zarazúa cayó en 1R ante la estadounidense Madison Keys por 6-3 y 6-2 a favor de la entonces número 12 del mundo. La mexicana disputaba por segunda vez el cuadro principal del torneo francés. A diferencia de su debut en 2020, esa vez no logro superar la Primera Ronda.
Wimbledon 2024
Renata Zarazúa hizo historia al convertirse en la primera mexicana en jugar en la cancha central de Wimbledon en la Era Abierta. Ingresó al cuadro principal como lucky loser y debutó ante la británica Emma Raducanu. La mexicana cayó en sets corridos por 7-6 y 6-3. La última mexicana en jugar en la cancha central había sido Elena Subirats en 1968.
Abierto de Estados Unidos 2024
Renata Zarazúa se despidió del Abierto de Estados Unidos en la Segunda Ronda con historia para el tenis mexicano. La jugadora rompió una racha de 30 años sin que una mexicana disputara los cuatro torneos de Grand Slam. Fue eliminada por la danesa Caroline Wozniacki por doble 6-3. A pesar de la eliminación su actuación fue reconocida como una proeza.
Abierto de Australia 2025
Jasmine Paolini, entonces número cuatro del mundo, venció a Renata Zarazúa en el Abierto de Australia. La italiana se impuso con parciales 6-2 y 6-3 para avanzar a la Tercera Ronda. Zarazúa se ubicaba 70 del ránking mundial y ofreció resistencia con un juego intenso. El partido se disputó en la Rod Laver Arena.
Roland Garros 2025
Renata Zarazúa fue eliminada en la Primera Ronda de Roland Garros tras caer ante la joven estadounidense Iva Jovic. El partido duró casi tres horas y terminó con parciales 3-6, 7-5 y 4-6. La mexicana logró salvar tres puntos de partido y ganó seis games consecutivos para llevarse el segundo set. El tercer parcial estuvo marcado por errores y múltiples rompimientos de servicio. Entre ambas sumaron 94 errores no forzados en un duelo de alta tensión.
Wimbledon 2025
Renata Zarazúa se despidió del torneo de singles de Wimbledon. Perdió en la Segunda Ronda ante la estadounidense Amanda Anisimova en un partido con parciales 6-4 y 6-4. Zarazúa jugó con buen ritmo, pero no logró tomar ventaja en el primer set. En la segunda manga, Anisimova fue más ofensiva y selló la victoria. Después continuó con su participación en dobles con Giuliana Olmos.
Abierto de Estados Unidos 2025
La tenista mexicanaRenata Zarazúahizo historia al derrotar en laPrimera Ronda del US Opena la sexta cabeza de serie,Madison Keys—ganadora de unGrand Slamy actual número 6 del mundo— por parciales de 6‑7(10), 7‑6(3) y 7‑5, en un emocionante duelo de más de tres horas celebrado en la cancha central deFlushing Meadows. Clasificada en el puesto 82 del ranking WTA, Zarazúa logró lo inédito: convertirse en la primera jugadora mexicana en vencer a una rival ubicada entre las diez mejores del mundo en un Grand Slam.