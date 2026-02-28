Rodrigo Pacheco se despide de Acapulco entre aplausos
El mexicano Rodrigo Pacheco salió entre aplausos, celebrado por la afición mexicana y asediado entre la afición del Abierto Mexicano de Tenis.
Aunque acababa de perder el partido de Semifinales de dobles, le festejaban quedarse a solo un partido de la Final. El resultado en sí era histórico. El mexicano conseguía su mejor resultado en el ATP 500 de Acapulco a sus 20 años.
Le esperaban decenas de personas en el Grand Stand para verlo jugar. El único mexicano que seguía en el cuatro del torneo de Acapulco.
El último tenista nacional que había llegado a una Final del AMT fue el doblista Santiago González, hace dos años, con el británico Neal Skupski.
El alemán Alexander Zverev y el brasileño Marcelo Melo se agenciaron el primer set esta noche en Acapulco. La afición jugó su propio partido para impulsar a Rodrigo desde la tribuna. “¡Vamos Rodri!”, seguía el "¡México, México!” y por si hacía falta hasta improvisaron la famosa ola ante la mirada expectante de Zverev.
El joven español de 19 años Rafael Jodar ––dupla de Rodrigo–– recibía el también el apoyo de la tribuna. El tricolor esperaba paciente en el fondo de la pista. Si le tocaba ir al frente lo hacía sin vehemencia. Derechazos que sonaban en seco. Bolas imposibles de devolver. Hasta adelantarse en la segunda manga.
Cada punto del mexicano encontraba eco en los aplausos del público.
Zverev se volvió hacia el juez de silla con el ceño fruncido y la raqueta en la mano. Esta vez se contuvo y dio unos pasos hacia atrás. La expulsión aquella del torneo, hace cuatro años, se había dado en esta misma cancha. Reclamó un punto con un gesto breve en el 4-4 del segundo parcial. Desistió a la confrontación.
Desde las gradas se levantó un murmullo áspero. La afición comenzaba a abuchearle. El alemán calibró. Dejó que la tensión se disolviera.
Hasta la última oportunidad la afición apoyó a Rodrigo que finalmente perdió 3-6 y 5-7 en las Semifinales de dobles del AMT 2026. Con este resultado superaba los Cuartos de final en singles del año pasado y Zverev podría volverse a coronar en Acapulco como lo hizo en dobles en el 2019.
Con amplia sonrisa Rodrigo repartió autógrafos, fotografías y se desapareció hacia la salida del pasillo con la mano en alto. Parecía que había ganado. Caminaba como quien había ganado más que aplausos.