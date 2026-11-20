Shingo Kunieda tenía nueve años cuando un tumor en la columna vertebral cambió su vida. Después de una operación perdió la movilidad de las piernas y, dos años más tarde, comenzó a practicar tenis en silla de ruedas gracias a su madre. Lo que empezó como una nueva actividad terminó convirtiéndose en una carrera de 21 años en la que conquistó 50 títulos de Grand Slam, cuatro medallas de oro paralímpicas y permaneció 582 semanas como número uno del mundo. Ahora, el japonés de 42 años fue elegido para ingresar al Salón Internacional de la Fama del Tenis en agosto de 2027.

Kunieda será el primer japonés en recibir este reconocimiento y el octavo representante del tenis en silla de ruedas en ingresar al Salón de la Fama, cuya ceremonia se celebrará en Newport, Rhode Island, Estados Unidos. Compartirá la generación de 2027 con la australiana Ash Barty, ganadora de tres Grand Slams individuales y ex número uno del mundo.

La noticia le llegó durante una videollamada sorpresa con Kim Clijsters y Patrick McEnroe, copresidentes del Salón de la Fama. También recibió felicitaciones de figuras como Roger Federer y Martina Navratilova. El japonés, quien se retiró en enero de 2023, destacó que durante su trayectoria siempre buscó llevar el tenis en silla de ruedas más lejos y dar mayor visibilidad a la disciplina.

Su historia con el tenis comenzó en Kashiwa, una ciudad de la prefectura de Chiba, cerca de donde vivía con su familia. Dos años después de perder la movilidad de las piernas, su madre encontró un centro donde podía practicar tenis en silla de ruedas y lo animó a probarlo.

“El tenis era un pasatiempo de mi madre y yo no habría empezado a jugar sin ella. Le estoy agradecido”, recordó Kunieda en una entrevista publicada por el Comité Paralímpico Internacional en marzo de 2023.

El japonés debutó en el circuito internacional en 2001, a los 17 años, y ese mismo año conquistó su primer título individual en la Kanagawa Cup, en Japón. En 2004 ganó su primera medalla de oro paralímpica en Atenas, junto con Satoshi Saida en dobles. Dos años después obtuvo su primer Grand Slam, también en dobles junto a Saida, en Wimbledon.

En 2007 dio un salto en su carrera al conquistar los títulos individuales del Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open, los tres torneos de Grand Slam que entonces contaban con esta modalidad. Wimbledon no incorporó la competencia individual de tenis en silla de ruedas hasta 2016.

A lo largo de su trayectoria, Kunieda acumuló 50 títulos de Grand Slam, 28 en individuales y 22 en dobles, además de 117 títulos individuales en el circuito internacional. También conquistó tres oros paralímpicos individuales, en Beijing 2008, Londres 2012 y Tokio 2020, disputado en 2021, que se sumaron al conseguido en dobles en Atenas.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por las lesiones. Antes de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 sufrió un problema en el codo que requirió cirugía y lo llevó a considerar el retiro. En esa edición consiguió una medalla de bronce en dobles, pero tardó casi dos años en recuperar su mejor nivel. En 2018 volvió a ganar el Abierto de Australia y Roland Garros, antes de conquistar su tercer oro individual en Tokio, donde derrotó al neerlandés Tom Egberink en la final.

Una de sus últimas grandes metas llegó en Wimbledon 2022. Kunieda derrotó al británico Alfie Hewett y conquistó el único Grand Slam individual que todavía le faltaba. Con esa victoria alcanzó los 50 títulos de Grand Slam y completó el Golden Slam de carrera, una distinción que exige ganar los cuatro grandes torneos y una medalla de oro paralímpica individual a lo largo de la trayectoria.

“La mentalidad es mi arma, mi mayor arma. Si hoy tenía una situación difícil, me negaba a rendirme y me decía a mí mismo: ‘Puedo hacerlo’. Esa es la única manera de hacerlo”, declaró después de completar su Golden Slam en Wimbledon.

Kunieda también recordó un consejo que había recibido de Roger Federer y que lo acompañó durante su carrera. “Roger me dijo que debía atacar cada punto y que si cometía un error, no me arrepintiera. Dijo que esa era la clave”, relató después de su victoria en Wimbledon.

En enero de 2023 anunció su retiro, después de registrar 699 victorias individuales y ser reconocido diez veces como campeón mundial por la Federación Internacional de Tenis.

En agosto de 2027, poco más de cinco años después de conquistar su último Grand Slam, Kunieda ingresará al Salón Internacional de la Fama del Tenis. Será el reconocimiento a una trayectoria que comenzó cuando su madre lo acercó a una cancha a los 11 años y terminó con el japonés convertido en una de las figuras más exitosas de la historia del tenis en silla de ruedas.