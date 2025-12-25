Suspenden más de cuatro años a tenista dominicano por amaños
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) anunció la sanción de cuatro años y seis meses contra el tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años, tras determinar que incurrió en múltiples violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).
De acuerdo con el organismo, Villalona fue señalado por cinco infracciones relacionadas con un partido de dobles del ITF World Tennis Tour, disputado en 2022. Entre los cargos figuran la manipulación del resultado, la recepción de dinero con fines ilícitos y la omisión de informar sobre un enfoque corrupto, prácticas prohibidas por el reglamento internacional.
La ITIA también indicó que el jugador no colaboró con la investigación al ignorar cinco requerimientos formales para presentarse a entrevistas a principios de 2025. Ante la falta de respuesta a las acusaciones, el tenista fue considerado responsable de todos los cargos, lo que derivó en la imposición de la sanción deportiva y una multa económica de 10.000 dólares.
Villalona, quien no aparece en el ránking mundial, optó por no apelar la resolución. La suspensión comenzó a aplicarse el 30 de octubre y le impide competir, entrenar o asistir a cualquier evento oficial organizado por entidades afiliadas a la ITIA.
El castigo alcanza a torneos y actividades reguladas por la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y los Grand Slams, todos ellos integrantes del organismo independiente encargado de preservar la integridad del tenis profesional.
La ITIA reiteró que este tipo de sanciones forman parte de su política de tolerancia cero contra la corrupción, con el objetivo de proteger la credibilidad de las competencias y garantizar condiciones justas dentro del deporte.