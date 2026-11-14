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Svitolina vence a Sabalenka en tres sets y se queda con el último boleto a semifinales

Elina Svitolina venció 6-3, 3-6 y 6-1 a Aryna Sabalenka en Indian Wells. La número dos del mundo quedó eliminada en la fase de grupos de las WTA Finals.
Redacción SI México|
Aryna Sabalenka, número dos del mundo, cerró su participación en el Grupo 2 de las WTA Finals con una victoria y dos derrotas.
Aryna Sabalenka, número dos del mundo, cerró su participación en el Grupo 2 de las WTA Finals con una victoria y dos derrotas. | Katelyn Mulcahy/Getty Images for WTA

La bielorrusa Aryna Sabalenka, la número dos del tenis femenino, perdió este viernes frente a la ucraniana Elina Svitolina en un choque en el que estaba en juego el último boleto a las semifinales de las WTA Finals, que se celebran en Indian Wells (Estados Unidos).

Svitolina, sexta del mundo, superó a Sabalenka por 6-3, 3-6 y 6-1 en el cierre de la fase de grupos de este evento que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

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Sabalenka, que era la jugadora de mayor ranking del torneo ante la baja de la número uno, Elena Rybakina, fue eliminada al concluir en el tercer lugar del Grupo 2 con un registro de una victoria y dos derrotas.

La bielorrusa seguirá así sin añadir este prestigioso título a su palmarés.

De su parte, Svitolina, que concluyó como segunda del Grupo 2 con un balance de 2-1, enfrentará el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova (2-1), líder del Grupo 1.

La otra semifinal enfrentará a la rusa Mirra Andreeva (3-0), primera del Grupo 2, contra la estadounidense Jessica Pegula (2-1), segunda de la llave 1. AFP

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