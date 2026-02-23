Lo que tienes que saber del Abierto Mexicano de Tenis 2026
El Abierto Mexicano de Tenis arranca hoy su edición número 33 con la presencia de dos jugadores del Top Ten: Alexander Zverev (4) y Alex de Miñaur (6). En el cuadro lucen los nombres del noruego Casper Ruud (12) y Grigor Dimitrov (44). El alemán, el australiano y el búlgaro se han coronado campeones en Acapulco.
Te podría interesar: Análisis del cuadro del AMT 2026 por Rebeca Landa y Luis Alfredo Álvarez
Favoritos al título
Alexander Zverev
El alemán Alexander Zverev llega como primer sembrado del torneo y como uno de los favoritos a conquistar la corona de Acapulco como lo hizo en singles en 2021. Dos años antes logró el título de dobles junto a su hermano Mischa Zverev. El jugador de 28 años es un invitado frecuente del torneo ATP 500, evento que forma parte habitual de su calendario.
Alex de Milñaur
El australiano Alex de Miñaur logró el bicampeonato en 2023 y 2024, podría conseguir su tercer título en Acapulco y quedarse a uno del tetracampeonato, logro que solo atesoran el austriaco Thomas Muster y los españoles David Ferrer y Rafael Nadal a lo largo de 33 años de historia del Abierto Mexicano.
Casper Ruud
El noruego sabe lo que es disputar una Final en Acapulco como lo hizo en 2024, a la postre lo venció el australiano Alex de Miñaur. Haber llegado a tres Finales de Grand Slam, incluida una en cancha dura, lo hacen uno de los favoritos para alzarse con el Guaje de Plata.
Edición: 33
Fecha: 23 al 28 de febrero
Bolsa en premios: $2,763, 440 mdd
Superficie: cancha dura
Mexicanos a seguir
Rodrigo Pacheco es el único mexicano en el cuadro de singles después de recibir un wildcard del torneo y se enfrentará al italiano Flavio Cobolli en Primera Ronda. El año pasado el mexicano, de 20 años de edad, llegó hasta Cuartos de final, su mejor resultado en el torneo de Acapulco.
Santiago González jugará a sus 42 años con el arropo de la afición local y busca igualar o mejorar el resultado del 2024, donde llegó hasta la Final de dobles. El mexicano hará dupla con el neerlandés David Pel, con quien jugó el Abierto de Australia de este año.