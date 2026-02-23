SI Mexico

Lo que tienes que saber del Abierto Mexicano de Tenis 2026

El Abierto Mexicano de Tenis inicia su edición 33 con los Top Ten Alexander Zverev y Alex de Miñaur, además de Casper Ruud y Grigor Dimitrov. Zverev, De Miñaur y Dimitrov ya han sido campeones en Acapulco.

Yarek Gayosso

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 arranca del 23 al 28 de febrero.
El Abierto Mexicano de Tenis 2026 arranca del 23 al 28 de febrero. / Hector Vivas/Getty Images

El Abierto Mexicano de Tenis arranca hoy su edición número 33 con la presencia de dos jugadores del Top Ten: Alexander Zverev (4) y Alex de Miñaur (6). En el cuadro lucen los nombres del noruego Casper Ruud (12) y Grigor Dimitrov (44). El alemán, el australiano y el búlgaro se han coronado campeones en Acapulco.

Favoritos al título

Alexander Zverev

Alexander Zverev.
Alexander Zverev. / Hector Vivas/Getty Images

El alemán Alexander Zverev llega como primer sembrado del torneo y como uno de los favoritos a conquistar la corona de Acapulco como lo hizo en singles en 2021. Dos años antes logró el título de dobles junto a su hermano Mischa Zverev. El jugador de 28 años es un invitado frecuente del torneo ATP 500, evento que forma parte habitual de su calendario.

Alex de Milñaur

Álex de Miñaur.
Álex de Miñaur. / Hector Vivas/Getty Images

El australiano Alex de Miñaur logró el bicampeonato en 2023 y 2024, podría conseguir su tercer título en Acapulco y quedarse a uno del tetracampeonato, logro que solo atesoran el austriaco Thomas Muster y los españoles David Ferrer y Rafael Nadal a lo largo de 33 años de historia del Abierto Mexicano.

Casper Ruud

Casper Ruud.
Casper Ruud. / Matthew Stockman/Getty Images

El noruego sabe lo que es disputar una Final en Acapulco como lo hizo en 2024, a la postre lo venció el australiano Alex de Miñaur. Haber llegado a tres Finales de Grand Slam, incluida una en cancha dura, lo hacen uno de los favoritos para alzarse con el Guaje de Plata.

Edición: 33

Fecha: 23 al 28 de febrero

Bolsa en premios: $2,763, 440 mdd

Superficie: cancha dura

Mexicanos a seguir

Rodrigo Pacheco es el único mexicano en el cuadro de singles después de recibir un wildcard del torneo y se enfrentará al italiano Flavio Cobolli en Primera Ronda. El año pasado el mexicano, de 20 años de edad, llegó hasta Cuartos de final, su mejor resultado en el torneo de Acapulco.

Santiago González jugará a sus 42 años con el arropo de la afición local y busca igualar o mejorar el resultado del 2024, donde llegó hasta la Final de dobles. El mexicano hará dupla con el neerlandés David Pel, con quien jugó el Abierto de Australia de este año.

¿Dónde verlo?: ESPN y Disney +

