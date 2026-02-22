Análisis del cuadro del AMT 2026 por Rebeca Landa y Luis Alfredo Álvarez
El Abierto Mexicano de Tenis 2026 está por arrancar su edición número 33 y la analista Rebeca Landa y el comentarista Luis Alfredo Álvarez, ofrecen su análisis del cuadro del torneo de Acapulco que se celebrará del 23 al 28 de febrero con el alemán Alexander Zverev, el australiano bicampeón Alex de Miñaur y el noruego Casper Ruud que parten como principales favoritos para levantar el Guaje de plata.
Te podría interesar: 33 años de historia: 33 datos del Abierto Mexicano de Tenis
Landa, comentarista y narradora para la cadena televisiva ESPN, destaca varios partidos de Primera ronda que considera interesantes: el mexicano Rodrigo Pacheco contra un jugador del Top 20, el italiano Flavio Cobolli. Este encuentro lo mira como una oportunidad para el tenista nacional ––de 20 años de edad–– que el año recibió un wildcard para ingresar directamente al cuadro principal y el torneo pasado llegó hasta Cuartos de final contra el español Davidovich Fokina.
"Flavio Cobolli ha jugado muy bien otros años aquí en Acapulco y es una gran oportunidad para Rodrigo”.- Rebeca Landa, ESPN México
Anticipa un espectáculo entre el francés Gaël Monfils, que está viviendo a los 39 años su temporada de despedida en el circuito profesional de la ATP, contra el bosnio Damir Džumhur, de quien resalta su garra y batalla en la pista.
Un partido que considera atractivo por la conexión con México es entre el alemán Daniel Altmaier y el español Alejandro Davidovich Fokina. Su importancia radica en que el alemán ha tenido "muy buenas temporadas en Acapulco" y siempre juega bien debido a su cariño por el país.
"El cuadro parece estar muy repartido o equilibrado a diferencia de otras ediciones. A veces se siente como que la parte baja o alta del cuadro está muy cargada. Esta vez se sintió bastante parejo y me ilusiona ver a jugadores que no se habían visto antes como Valentin Vacherot".- Rebeca Landa, ESPN México
El cuadro de este año despierta expectativas y conversación para Luis Alfredo Álvarez, comentarista de ESPN México. Aunque algunos jugadores se retiraron antes de tiempo como el estadounidense Ben Shelton (9) y el italiano Lorenzo Musetti (5) el panorama luce mucho más alentador que la pasada edición.
Basta mirar atrás para recordar un torneo marcado por contratiempos ––problemas con la comida para algunos jugadores y eliminaciones prematuras––. Hoy en cambio vuelve a sentir el ambiente vibrante del puerto con la promesa de un espectáculo a la altura del torneo de Acapulco.
El campeón se llevará 500 puntos, un botín determinante en la carrera rumbo al inicio de la temporada y previo a los torneos Masters 1000.