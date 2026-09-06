US Open 2026: El alemán Alexander Zverev logró al fin un triunfo sin sobresaltos
El alemán Alexander Zverev logró al fin un triunfo sin sobresaltos frente al chileno Alejandro Tabilo y avanzó a los octavos de final del US Open en Nueva York.
Zverev, primer sembrado de este Grand Slam, superó a Tabilo (28º) por 6-2, 7-6 (7/2) y 6-2 en un partido que concluyó pasada la una de la mañana del domingo.
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El germano chocará contra el italiano Luciano Darderi, número 22 de la ATP, por un lugar en los cuartos de un torneo del que es principal favorito junto al español Carlos Alcaraz, vigente campeón.
Tabilo, que buscaba venganza por la derrota ante Zverev el año pasado, no pudo explotar el desgaste sufrido por el alemán en sus dos rondas anteriores.
Lorenzo Sonego y Quentin Halys exprimieron a Zverev hasta el quinto set en batallas que concluyeron alrededor de las dos de la mañana.
Ante Tabilo, Zverev lució un potente tenis durante el primer set y medio, cuando comenzó a resentirse de las 10 horas de juego que llevaba en las piernas en el certamen.
El zurdo chileno recuperó terreno y llegó a tener dos pelotas para anotarse el segundo set, fallando la última con una dejada de revés que fue a la red.
Zverev fue más efectivo en el tiebreak y Tabilo perdió la oportunidad de alargar el choque y explotar la fatiga del campeón de Roland Garros.
En el último parcial, con Zverev 3-2 arriba, el sudamericano cometió una doble falta que le entregó el break que necesitaba Zverev para zanjar el choque en dos horas y 26 minutos.
OTROS RESULTADOS
Por su parte, el argentino Francisco Cerúndolo bordó una espectacular remontada ante la figura local Taylor Fritz. Mientras que Elena Rybakina, Iga Swiatek y Coco Gauff tomaron su lugar en los octavos de final.
Para Cerúndolo será su primera presencia en octavos de este Grand Slam y se la ganó a pulso remontando dos sets en contra ante Fritz ante su público de Nueva York.
El argentino cedió los primeros sets por 3-6 y 4-6 ante el californiano, finalista en 2024, pero resurgió con parciales de 6-3, 6-4 y 6-4.
"No sé cómo lo hice", reconoció el mayor de los hermanos Cerúndolo tras silenciar a los más de 20.000 espectadores de la pista central.
"Taylor es un jugador de primer nivel. Ganar aquí en mi primera vez en la pista (Arthur) Ashe es fantástico", se felicitó.
El argentino dejó al tenis estadounidense sin una de sus mejores bazas para conquistar el título masculino por primera vez desde Andy Roddick en 2003.
Dos años atrás, Fritz había devuelto al público esa ilusión al ser el primer finalista local desde Roddick en 2006, pero perdió en la disputa del título frente a Jannik Sinner.
"No sé cómo dejé que esto pasara hoy", dijo este sábado el excampeón de Indian Wells. "No quiero hablar con nadie, ni ver a nadie. Necesito desaparecer un par de días y luego volver al trabajo".
Tabilo desafía a Zverev
Cerúndolo, vigesimoquinto de la ATP, ya había progresado hasta octavos este año en el Abierto de Australia y en 2024 y 2023 en Roland Garros.
Junto a Tomás Etcheverry formará la primera dupla argentina en octavos de Flushing Meadows desde Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman en 2017.
Su próximo rival será la promesa belga Alexander Blockx, número 34 de la ATP.
Blockx, de 21 años, selló otra inesperada victoria frente al italiano Flavio Cobolli, subcampeón de Roland Garros y quinto sembrado en Nueva York, por 6-7 (4/7), 6-3, 6-0 y 6-3.
Otro sudamericano, el chileno Alejandro Tabilo, intentaba seguir el ejemplo de Cerúndolo en su duelo nocturno frente al alemán Alexander Zverev, primer sembrado del certamen por la baja de Sinner.
Rybakina a dos pasos de la cima
En la rama femenina, la kazaja Elena Rybakina venció por 7-6 (8/6) y 6-3 a la ucraniana Yuliia Starodubtseva, cobrándose revancha de su derrota en la segunda ronda del pasado Roland Garros.
La número dos mundial sigue acercándose a las semifinales de Flushing Meadows, que le asegurarían desbancar a Aryna Sabalenka del liderato de la WTA.
El primero de los dos escalones que le falta será en octavos ante una ex número uno, Naomi Osaka, que a duras penas derrotó a la belga Elise Mertens por 6-3, 3-6 y 7-5.
"La verdad es que no me puedo creer que gané este partido", dijo la japonesa, que estuvo 4-2 abajo en el último set. "Hubo un momento en el que sentí que puse todo mi corazón en la pista".
De superar a Osaka, Rybakina podría tener que tumbar en cuartos a otra exjefa del circuito, la polaca Iga Swiatek, que este sábado también tuvo que arremangarse ante la checa Marie Bouzkova por 7-6 (7/3) y 7-6 (7/3).
Gauff ante la nueva joya
De entre todas las aspirantes a acabar con el reinado de Sabalenka en Nueva York, la local Coco Gauff es la que está mostrando mayores argumentos.
La favorita del público mantiene a raya la presión que la atormentó en los últimos años y desembarca en octavos sin dejarse un set.
Su última víctima fue la española Cristina Bucsa por marcador de 6-3 y 6-4.
Gauff, veterana del circuito con sólo 22 años, protagonizará en octavos un apasionante duelo contra la nueva joya estadounidense Iva Jovic, de 18.
Jovic prevaleció en una trepidante batalla de tres horas ante otra gran promesa, la filipina Alexandra Eala, por 7-5, 3-6 y 7-5.
Los organizadores programaron el duelo en el horario "prime time" de la pista central, seducidos por la popularidad de Eala y las expectativas que está levantando Jovic, que ya progresó hasta cuartos a principios de año en el Abierto de Australia.
La ilusión que despierta el duelo de Gauff y Jovic compensa a los aficionados estadounidenses por un par de golpes sufridos el sábado.
Amanda Anisimova, finalista del año pasado, sucumbió ante la austriaca Anastasia Potapova por 6-2 y 7-5.
Y la experimentada Madison Keys cayó ante la china Zheng Qinwen por 1-6, 7-6 (7/3) y 7-5 con una debacle en el último set.
Keys, campeona del Abierto de Australia en 2025, llegó a estar 5-0 arriba en el último parcial, antes de colapsar y ceder siete juegos consecutivos a Zheng, la campeona olímpica de París 2024 que vuelve a ser una amenaza tras una larga lesión de codo. AFP