SI Mexico

US Open 2026: Las diez últimas campeonas del Abierto de Estados Unidos

La kazaja Elena Rybakina se suma a la selecta lista luego de vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Redacción SI México

La kazaja Rybakina destrona a Sabalenka y gana su primer Abierto de Estados Unidos.
La kazaja Rybakina destrona a Sabalenka y gana su primer Abierto de Estados Unidos. / Patrick Smith/Getty Images

Ellas son las diez últimas ganadoras del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, tras la victoria de la kazaja Elena Rybakina ante la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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2026: Elena Rybakina (KAZ)

2025: Aryna Sabalenka (BLR)

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Coco Gauff (USA)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Emma Raducanu (GBR)

2020: Naomi Osaka (JPN)

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Sloane Stephens (USA)

Las tenistas con más trofeos del US Open en la era Abierta (desde 1968)

1. Chris Evert (USA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

. Serena Williams (USA): 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

3. Steffi Graf (GER): 5 títulos (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)

4. Martina Navratilova (TCH/USA): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1987)

5. Margaret Court (AUS): 3 títulos (1969, 1970, 1973)

. Billie Jean King (USA): 3 títulos (1971, 1972, 1974)

. Kim Clijsters (BEL): 3 títulos (2005, 2009, 2010) AFP

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Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

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