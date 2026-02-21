Zverev abre como primer sembrado ante Moutet en el Abierto Mexicano de Tenis 2026
Alexander Zverev, primer cabeza de serie y uno de los favoritos al título en Acapulco iniciará su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2026 contra el francés Corentin Moutet, en la Primera Ronda, del torneo que se celebrará del 23 al 28 de febrero.
En tanto, el australiano Alex de Miñaur, bicampeón del certamen, esperará a un jugador proveniente de la qualy, al igual que el noruego Casper Ruud, tercero sembrado, que hará su debut ante un rival surgido de la ronda de clasificación.
En otro atractivo enfrentamiento el búlgaro Grigor Dimitrov, campeón del AMT 2014, se medirá al francés Térence Atmane.
"Es la primera vez que veo un cuadro donde no hay un jugador ampliamente favorito, está muy equilibrado".- Álvaro Falla, director del AMT
"Hacemos hasta lo imposible para que jugadores mexicanos tengan esta oportunidad".- Álvaro Falla, director del AMT
Álvaro Falla, director del Abierto Mexicano, se refirió a la importancia y el mérito de la participación de jugadores mexicanos en el cuadro como Rodrigo Pacheco, que es el único tricolor en la categoría individual, Santiago González lo hará en dobles.
Destacó el buen desempeño de Rodrigo, que se enfrentará al italiano Flavio Cobolli en Primera Ronda, y la necesidad de brindarle más oportunidades. El año pasado el mexicano, de 20 años de edad, llegó hasta Cuartos de final, su mejor resultado en el torneo de Acapulco.
De última hora, el estadounidense Ben Shelton, número cinco del mundo, fue baja del torneo para priorizar y descanso y preparación.