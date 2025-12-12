Tigres: ocho títulos; ocho historias
Con ocho títulos en su palmarés ––1977-1978, 1981-1982, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023–– Tigres llega a una nueva cita con la historia. El equipo felino buscará su novena estrella en el futbol mexicano en la Final de Apertura 2025 ante Toluca el próximo 14 de diciembre en el Nemesio Diez.
A lo largo de los años los felinos han participado en 14 Finales de Liga MX, con un balance de ocho ganadas y seis perdidas. Entre sus épocas más difíciles destaca una sequía de 29 años sin título.
Aquí te presentamos sus ocho títulos en el futbol mexicano.
Los 8 títulos de Tigres: 1977-1978, 1981-1982, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.
1977-1978
Tigres conquistó su primer título en la temporada 1977-1978 tras empatar 1-1 en la Vuelta ante Pumas en CU. En la Ida consiguió 2-0 con doblete de Walter Mantegazza. En la Capital los universitarios buscaron la remontada, pero Mantegazza volvió a marcar al 54’ tras una brillante jugada de Tomás Boy. Y Washington Olivera empató 1-1 para el marcador definitivo en un Global 3-1 a favor de Tigres. El equipo campeón era dirigido por Carlos Miloc.
1981-1982
Con la mínima ventaja viajaron al Estadio Azteca, donde todo parecía en contra. Ahí perdieron 1-0 en tiempo regular ante el Atlante y con anotación de Evanivaldo Castro “Cabinho”, obligando a los penales. Desde los once pasos la figura de Mateo Bravo “el portero volador”, llevó a Tigres a coronarse campeón.
Apertura 2011
Tras 29 años sin título, Tigres rompió su larga sequía al coronarse campeón del Apertura 2011 ante Santos Laguna. En el Estadio Universitario, los felinos ganaron 3-1 en la Vuelta para un Global 4-1. Héctor Mancilla, Danilinho y Alan Pulido marcaron por Tigres, mientras Oribe Peralta descontó por Santos. El equipo regio volvió al futbol mexicano después de casi tres décadas.
Apertura 2015
Tigres sufrió un dramático partido ante Pumas. Los Universitarios forzaron los tiempos extra en la Vuelta. Todo se definió en penales tras un 4-4 en el Global. Ahí los fallos de Fidel Martínez y Javier Cortés dieron a Tigres el título lleno de tensión y épica.
Apertura 2016
Tigres venció 3-0 al América en penales, luego de un empate 2-2 en el Global. En la tanda de penales, Nahuel Guzmán se lució al detener tres tantos. Mientras, Gignac, Juninho y Guido Pizarro anotaron por Tigres. El título también celebró el partido número mil del entonces técnico Ricardo Tuca Ferretti.
Apertura 2017
Tigres ganó 3-2 en el Global y logró el título en la primera Final regiomontana en la historia del futbol mexicano. En el partido de Vuelta, en el Estadio BBVA, Rayados tuvo un penal decisivo, pero Avilés Hurtado falló y silenció al público, momento en el que selló el triunfo felino. Con esto Tigres consiguió su sexta corona en la Primera División. El título fue aún más especial al lograrse en la casa de su acérrimo rival.
Clausura 2019
Tigres empató en 0-0 contra León y sostuvo el 1-0 Global que consiguió en la Ida. La gran figura del partido fue Nahuel Guzmán, quien detuvo al menos dos tantos claros que habrían cambiado la historia. Con un juego seguro y sin riesgos innecesarios, el equipo regio mantuvo su ventaja hasta el final. Los felinos sumaron a su historia un título discreto.
Clausura 2023
Tigres venció 3-2 a Chivas en tiempo extra y logró su octavo título de Liga. El equipo remontó una desventaja de dos goles en el Estadio Akron. Con este triunfo los felinos superaron a Pumas en campeonatos de Primera División y la remontada consolidó a Tigres como uno de los clubes más exitosos del futbol mexicano.