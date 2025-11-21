¡Tigres resurge! Remontada épica 3-3 frente al América en la Final de Ida
Tigres resurgió con fuerza tras ir abajo 3-0 frente al América y, en el segundo tiempo, la jerarquía de Stephany Mayor, el revulsivo de Thembi Kgatlana y la frialdad de Jheniffer Da Silva les permitió remontar para igualar 3-3 en la Final de Ida que se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Las caras de las americanistas eran de desconcierto habían redondeado un primer tiempo que les daba la esperanza de sellar el triunfo en casa. Los papeles se habían invertido, ahora era el América quien cargaba con la desventaja. Las lideresas del torneo reafirmaban su jerarquía —esa que las respalda con seis títulos—un recordatorio de por qué son las máximas ganadoras de la Liga MX Femenil.
Una vez más el América se reencontraba con su pasado: esas Finales perdidas que han pesado en los últimos años y le han impedido alcanzar el anhelado tercer título.
Muy pronto, el América, dirigido por Ángel Villacampa, tomó el control del partido. A los 20 minutos ya tenía una ventaja 2-0 gracias a dos penales provocados por faltas a Sarah Luebbert que concretaron desde los once pasos la española Irene Guerrero y después Scarlett Camberos. El americanismo vibraba en la Colonia Nochebuena.
Y fue la misma Sarah Luebbert quien anotó el tercero para el América al 45, lo festejó con una intensidad especial, no era para menos, su último gol había sido el pasado 25 de enero.
Tigres no mostraba ningún indicio a la ofensiva, Jenni Hermoso estaba retrasada en el campo, casi perdida entre líneas, lejos de la zona donde podía ser desequilibrante.
Llegaron los cambios del español Pedro Martínez para el segundo tiempo. Entonces apareció Stephany Mayor La Generala para cambiar el pulso del partido e imponer su autoridad.
Thembi recorrió la mitad del campo y doblegó a la mítica Sandra Paños en la portería pese a la doble marca del América y anotar con maestría. Y un remate con frialdad de Jheniffer Da Silva desenvolvió la emoción del partido que se definirá en El Volcán.