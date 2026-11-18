Alessandro Costa enfrentará a Amir Albazi este sábado 21 de noviembre en UFC Qatar con la oportunidad de cerrar un año perfecto, cobrar la derrota que sufrió durante su debut en la empresa y entrar al top 10 del peso mosca. Detrás de sus tres victorias consecutivas existe una historia mucho más profunda: una infancia difícil en Brasil que fortaleció su carácter y una segunda vida en México, el país donde construyó su carrera profesional.

Costa atraviesa el mejor momento desde su llegada a UFC. En abril noqueó a Stewart Nicoll durante el segundo asalto, dos meses después detuvo a Matt Schnell en el primero y en julio sometió a Cody Durden con un estrangulamiento trasero. Las tres victorias llegaron antes del límite y su combate contra Albazi será el cuarto que dispute en 2026.

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“Este año me enfoqué en hacer todo lo que estoy haciendo. Me mantuve mucho más concentrado y disciplinado que en cualquier otro año de mi vida. Creo que eso está dando frutos y es lo que tengo que seguir haciendo para llegar a lo más alto de mi categoría”, explicó Costa en conversación con Sports Illustrated México.

La continuidad representa un cambio importante después de varias temporadas marcadas por lesiones, resultados irregulares y periodos prolongados fuera del octágono. Tras su derrota de septiembre de 2025, Costa se tomó un descanso para recuperarse de una cirugía de rodilla y ordenar los asuntos que también afectaban su estado mental.

“El primer punto fue sanar mis lesiones y algunos pendientes de mi cabeza, sin frustrarme. Todo salió excelente e hice que 2026 fuera un año diferente”, señaló. Desde su regreso mantuvo la misma fórmula de trabajo, aunque después de cada pelea analiza sus errores para mejorar un aspecto específico durante el siguiente campamento.

La revancha que esperó durante cuatro años

El enfrentamiento en Qatar cerrará un círculo que comenzó el 17 de diciembre de 2022. Costa aceptó con poca anticipación su debut en UFC precisamente contra Albazi y perdió por nocaut técnico durante el tercer asalto. Desde entonces deseaba volver a enfrentarlo bajo condiciones diferentes.

“Traigo esa espinita. Sé que con un campamento completo y más tiempo puedo hacer algo diferente a lo que ocurrió en la primera pelea, y estoy a días de demostrarlo”, afirmó.

Costa solicitó públicamente la revancha después de vencer a Durden. Albazi ocupa el noveno lugar del ranking y llega con dos derrotas consecutivas, mientras el representante de Puebla suma tres triunfos. La pelea apareció cuando ambos atraviesan momentos opuestos, aunque el brasileño considera que llegó en el instante adecuado.

“Era una pelea que había pedido desde hace algunos años y no había sucedido, pero los tiempos de Dios son perfectos. Está ocurriendo en un momento increíble para mí. Él trae un poco de presión por conseguir una victoria; yo no traigo ninguna. Estoy feliz y muy motivado”, aseguró.

Una victoria puede entregarle a Costa el lugar de Albazi entre los diez mejores de la división y acercarlo a los principales contendientes por el campeonato. Sin embargo, insiste en que su prioridad no consiste en realizar cálculos sobre el ranking antes de resolver la deuda deportiva.

“No estoy enfocado realmente en la posición que ocupa. Estoy enfocado en ganarle porque traigo esa espinita. Sé que puedo hacerlo diferente. Después, si le gano, puedo entrar en su lugar y estar más cerca de una pelea por el título”, explicó.

El crecimiento de Costa tampoco se limita al poder que ha mostrado con sus golpes. El excampeón de LUX Fight League posee cinturón negro de jiu-jitsu y durante los últimos años reforzó su lucha con uno de los programas más reconocidos de Estados Unidos, en Oklahoma.

“Mi striking está más peligroso, mi jiu-jitsu está más peligroso y mi lucha está mejor. Cada pelea me siento con mayor confianza”, afirmó. Su récord profesional refleja ese equilibrio: suma siete victorias por nocaut y siete por sumisión.

Brasil lo preparó y México le abrió el camino

Costa nació en Manaus, pero México se convirtió en su casa y en el escenario donde desarrolló prácticamente toda su carrera. No presenta ambas identidades como partes enfrentadas de su historia, sino como dos vidas que terminaron por complementarse.

“Brasil fue una infancia muy difícil, entre la pobreza, las drogas y la posibilidad de ir por un camino malo. Esa parte me preparó mentalmente para cuando salí de Brasil”, relató.

Al llegar a México tampoco encontró un recorrido sencillo. Tuvo que construir desde abajo una carrera dentro de las artes marciales mixtas, pero las experiencias de su niñez le permitieron mantener la perspectiva durante los momentos más complicados.

“Cuando las cosas se complicaron en México, mi mente ya estaba preparada para lo difícil. No crecí con una buena infancia, la batallé, pero estoy agradecido por todo lo que me pasó de niño. Eso hizo que no me rajara cuando llegué a México”, aseguró.

Su pensamiento durante aquella etapa resultaba sencillo: un día complicado no podía convertirse en una derrota definitiva.

“Lo tomaba como un día malo más. Mañana será mejor y tendré la oportunidad de vivir un día diferente. Si no cambia, voy a seguir chingándole porque sé que algún día se va a transformar en algo mejor”, recordó.

México le permitió convertirse en campeón de LUX, llegar al Dana White’s Contender Series y obtener un contrato con UFC. También moldeó el estilo agresivo que todavía conserva. Costa no entra al octágono con la intención de administrar una ventaja: busca terminar cada pelea.

“La gente que me conoce desde el principio sabe que siempre he tratado de finalizar, ya sea con sumisiones o con golpes. Esa es la característica que me representa como peleador”, expresó.

Ahora se encuentra en Qatar después de llegar con dos semanas de anticipación. La carrera que comenzó entre dificultades le permite conocer países, culturas y personas mientras recibe apoyo desde Brasil y, principalmente, desde México.

“Nunca voy a quejarme por la infancia que tuve en Brasil, porque gracias a eso pude continuar con la segunda parte de mi vida en México. Puedo decir que soy muy bendecido”, afirmó.

Costa disputará la cuarta pelea de la cartelera preliminar y calcula que su aparición será después de las 9:00 horas, tiempo del centro de México. La función completa podrá verse a través de Paramount+, aunque el horario de cada combate dependerá de la duración de los anteriores.

“Pongan su cafecito y sus chilaquiles listos para ver UFC Qatar”, invitó.

Más allá de la revancha y del ranking, Costa quiere que su trayectoria deje una idea clara. El éxito no apareció cuando llegaron las victorias, sino cuando decidió sostener su esfuerzo durante los años difíciles.

“Si te está yendo bien, sigue trabajando duro; si te está yendo mal, tienes que trabajar el doble. Puedes estar agradecido por lo que tienes, pero no te puedes conformar”, concluyó.

El sábado, Alessandro Costa no solamente buscará derrotar al hombre que lo recibió en UFC. También intentará demostrar cuánto cambió desde aquella primera pelea y cerrar con cuatro victorias un año que puede colocarlo definitivamente entre la élite del peso mosca.