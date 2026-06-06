Dos mexicanos en Las Vegas: Cháirez y Luna, a brillar en la noche del UFC
Este sábado la UFC regresa al Meta APEX de Las Vegas con el UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim, y aunque el evento no tiene un cartel lleno de estrellas, México tiene representación doble y con historias que valen la pena contar. Edgar "Puro Chicali" Cháirez y Santiago "Border Boy" Luna suben al octágono en un mismo evento, dos bajacalifornianos que llegan en momentos distintos de sus carreras pero con el mismo objetivo: ganar y subir en el escalafón de la UFC. Y los dos llegan con impulso: ambos ganaron en el UFC México del 28 de febrero en la Arena CDMX, ante su propia afición.
Cháirez, de Mexicali, es el mexicano con más experiencia en el card. El peso mosca de 30 años llega con récord de 13-6 y este sábado enfrenta al brasileño Bruno Gustavo da Silva, número 15 del ranking de las 125 libras. Es una prueba enorme para el cachanilla. Sus únicas derrotas en la UFC son ante el actual campeón Joshua Van y ante el contendiente número uno Tatsuro Taira, los dos mejores de su división. Si puede vencer a un peleador rankeado como Da Silva, Cháirez se metería de lleno en la conversación del top 10.
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En febrero venció por decisión dividida al brasileño Felipe Bunes en una guerra de tres rounds que le valió el bono de Actuación de la Noche, su segunda vez con ese reconocimiento en la UFC.
Luna es la historia más llamativa del evento. El tijuanense de 21 años entra como reemplazo de último momento de Victor Henry, quien se cayó el 29 de mayo, y lo hace con récord invicto de 8-0 con ocho finalizaciones. Ninguna decisión en su carrera. Cada pelea la ha terminado antes del pitido final.
En febrero, en su segunda pelea en la UFC, venció a Ángel Pacheco por decisión unánime en el UFC México y mantuvo su lugar entre los prospectos más emocionantes del peso gallo. Su rival este sábado es Bryce Mitchell, peleador con experiencia y un estilo de lucha libre que hace incómoda cualquier noche de trabajo. Luna no se asustó con el llamado de último momento, algo que ya demostró en su debut en la Noche UFC del año pasado, donde también fue llamado con menos de dos semanas de anticipación y noqueó a Quang Le en el primer round.
El Border Boy nació en San Diego pero creció y se formó en Tijuana, fue cuatro veces campeón nacional de lucha grecorromana de México y calificó dos veces para los Juegos Panamericanos. Tiene todo para ser una de las próximas grandes figuras del MMA mexicano.
El evento estelar es Belal Muhammad contra Gabriel Bonfim en peso welter. Muhammad, ex campeón de las 170 libras, llega en una racha de dos derrotas consecutivas después de perder el título ante Jack Della Maddalena en UFC 315 y caer ante Ian Machado Garry en Qatar. Esta noche necesita ganar o su camino de vuelta al título se complica enormemente. Bonfim es el número 11 del ranking y llega como el retador con más hambre.
Las preliminares arrancan a las 4:00 PM hora de México y la cartelera estelar a las 7:00 PM, también hora de México.