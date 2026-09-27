El Niño Problema conquista Las Vegas: Rosas Jr. noquea a Barcelos en el round 5

Raúl “El Niño Problema” Rosas Jr. cerró de forma escalofriante la mejor noche de su carrera. El mexicoamericano de 21 años noqueó a Raoni Barcelos al minuto 1:38 del quinto round en el estelar del UFC Fight Night 289, celebrado este sábado en el Meta APEX de Las Vegas, y llevó su récord a 13-1 con seis victorias al hilo.

La pelea fue una guerra de 25 minutos. Barcelos, veterano brasileño de 39 años y experto en jiu-jitsu, dominó buena parte del combate con nueve derribos, más de seis minutos de control en el piso y cinco intentos de sumisión. Rosas Jr. tuvo que resistir round tras round, pero mantuvo la calma y siguió con su plan.

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El desenlace llegó de forma brutal. En el arranque del quinto asalto, Rosas Jr. conectó una rodilla voladora y buscó un derribo contra la reja. En el intento, la cabeza del mexicano impactó con la mandíbula del brasileño, que cayó al piso inconsciente. Rosas Jr. lanzó unos golpes de control y el árbitro paró el combate.

Barcelos permaneció tendido varios minutos y tuvo que salir del octágono en camilla. Todo Las Vegas se quedó en silencio a la espera de noticias sobre su estado.

Con esta victoria, Rosas Jr. se convirtió en uno de los peleadores más jóvenes en ganar un estelar de UFC. Firmó con la empresa a los 17 años, debutó a los 18, y ahora, con 21, ocupa el puesto 12 del peso gallo con la mirada puesta en el título.

Dramático pelea que nos dieron en la pelea estelar ⚠️



El mexicano Raúl Rosas levantaría los brazos después de finalizar en el último round 🧨#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/TyXvuxNgxJ — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

En la coestelar, la argentina Ailin Pérez venció por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont (29-28 en las tres tarjetas) en una batalla de peso gallo femenil. La bonaerense estiró su racha personal y se metió de lleno en la conversación por el título de la división.

La velada dejó dos finales de The Ultimate Fighter 34. En la categoría gallo, Ilimbek Akylbek Uulu ganó por descalificación tras un rodillazo ilegal de Mehemmedeli Osmanli al minuto 2:19 del primer round. En la de peso paja femenil, la brasileña Tina Black noqueó a Melissa Amaya en el segundo asalto.

Otro nombre que sonó fuerte fue Luis Hernández, que sometió a Sedriques Dumas en apenas 57 segundos del primer round tras llegar del Contender Series como reemplazo de última hora de Micky Gall.

Resultados completos de UFC Fight Night 289

Cartelera principal:

• Raúl Rosas Jr. venció a Raoni Barcelos por KO (Round 5, 1:38)

• Ailin Pérez venció a Norma Dumont por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)

• Luis Hernández venció a Sedriques Dumas por sumisión (Round 1, 0:57)

• Ilimbek Akylbek Uulu venció a Mehemmedeli Osmanli por descalificación (Round 1, 2:19)

• Tina Black venció a Melissa Amaya por TKO (Round 2, 3:19)

Cartelera preliminar:

• Brady Hiestand venció a Rinya Nakamura por sumisión, mataleón (Round 2, 4:07)

• Rodolfo Vieira venció a Robert Bryczek por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)

• Christian Edwards venció a Rodolfo Bellato por TKO (Round 3, 1:47)

• Elves Brener venció a Josiah Harrell por TKO (Round 1, 4:14)

• Montel Jackson venció a Ricky Simon por TKO (Round 2, 2:39)

• Alatengheili venció a John Castaneda por decisión dividida (29-28, 28-29, 29-28)

• Yazmin Jáuregui venció a Vanessa Demopoulos por KO (Round 1, 1:02).