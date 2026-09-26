Mexicano Raúl Rosas Jr. reta a Barcelos en la pelea que puede abrirle la puerta a la élite de UFC

Raúl Rosas Jr. se convertirá este sábado 26 de septiembre, con 21 años, en el peleador más joven que encabeza una función de UFC. Sin embargo, el récord será solamente el contexto de una prueba mucho más importante: el mexicano enfrentará a Raoni Barcelos en un combate a cinco asaltos que puede colocarlo a las puertas del top 10 del peso gallo o detener el ascenso más importante de su carrera.

Rosas Jr., número 12 de la clasificación, y Barcelos, ubicado en el puesto 13, protagonizarán el combate estelar de UFC Vegas 121 en el Meta APEX de Las Vegas. Los dos cumplieron con el peso —el mexicano registró 136 libras y el brasileño 135— y llegarán al octágono con cinco victorias consecutivas, aunque representan dos extremos completamente distintos: Rosas tiene 21 años y es el peleador más joven de la cartelera; Barcelos, con 39, es el de mayor edad.

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La pelea presenta un choque entre el impulso de uno de los prospectos más reconocidos de UFC y la experiencia de un veterano que se ha especializado en frenar a rivales que buscan utilizarlo como escalón. Rosas posee un récord profesional de 12-1 y ha ganado seis de sus siete presentaciones dentro de la compañía. Barcelos llega con marca de 22-5 después de superar a Cristian Quiñónez, Payton Talbott, Cody Garbrandt, Ricky Simon y Montel Jackson.

El plan del mexicano no representa ningún secreto. Rosas buscará reducir la distancia, llevar a Barcelos contra la reja, encadenar intentos de derribo y controlar la pelea en el suelo. Promedia más de seis derribos por cada 15 minutos, acierta el 54% de sus intentos y posee el mayor porcentaje de tiempo de control en la historia del peso gallo de UFC, con 56.9%.

Su victoria más reciente mostró el alcance de ese estilo. En marzo, Rosas derribó 16 veces a Rob Font y se impuso por decisión unánime con tres tarjetas de 30-27. El mexicano anuló a su primer rival clasificado y demostró que puede imponer su lucha frente a un oponente experimentado.

Barcelos, sin embargo, presenta una dificultad que Font no tenía. El brasileño ha detenido el 88% de los derribos que han intentado en su contra y cuenta con una amplia formación en lucha y jiu-jitsu. Antes de llegar a UFC fue campeón de RFA y conquistó cinco campeonatos nacionales de lucha libre en Brasil. Rosas no enfrentará a un golpeador vulnerable en el suelo, sino a un peleador capaz de defender, invertir posiciones y obligarlo a trabajar por cada minuto de control.

Los primeros intentos de derribo pueden definir el desarrollo de la pelea. Si Rosas logra llevar al brasileño al suelo sin gastar demasiada energía, podrá imponer presión y acumular tiempo de control. Si Barcelos detiene las primeras entradas, obliga al mexicano a reiniciar sus ataques y conserva el combate de pie, la pelea puede cambiar por completo.

Barcelos conecta un promedio de 4.65 golpes significativos por minuto, mientras Rosas basa la mayor parte de su producción en el control. El mexicano solamente conectó 10 golpes significativos contra Font, una cifra suficiente porque dominó la posición, pero peligrosa ante un rival que puede defender los derribos y producir más daño durante los intercambios.

La administración de energía será otra de las claves. Rosas perdió su única pelea profesional ante Christian Rodríguez después de atacar con demasiada intensidad durante los primeros minutos. Cuando no consiguió una finalización rápida, su ritmo disminuyó y careció de alternativas. Desde aquella derrota ha mostrado una versión más paciente, pero nunca ha competido durante cinco asaltos.

Barcelos tampoco ha disputado una pelea de 25 minutos, aunque su experiencia y su promedio de duración ofrecen una referencia más amplia en combates extensos. El brasileño ha perdido solamente una vez por nocaut y una por sumisión en 27 presentaciones profesionales, por lo que Rosas deberá prepararse para una pelea que puede superar los primeros tres asaltos.

“Me emociona que pueda llegar al cuarto y al quinto porque necesito acostumbrarme a esto ahora que las peleas de campeonato están más cerca”, declaró Rosas antes del combate. Su objetivo no solo consiste en vencer a Barcelos, sino en demostrar que puede conservar su lucha, concentración y condición física durante una pelea estelar.

Una victoria no le entregaría de forma automática una oportunidad por el campeonato, pero sí podría abrirle la puerta a un rival situado dentro del top 10. También mantendría vivo su objetivo de superar a Jon Jones como el campeón más joven en la historia de UFC. Jones conquistó el título semipesado con 23 años y 242 días; Rosas cumplirá 22 el próximo 8 de octubre.

Una derrota tampoco acabaría con el futuro de un peleador tan joven, aunque frenaría ese calendario y confirmaría que todavía necesita desarrollar alternativas cuando no puede dominar con sus derribos. Por eso Barcelos representa una prueba tan valiosa: tiene la defensa, experiencia y resistencia necesarias para obligar al mexicano a mostrar más recursos.

Rosas ya hizo historia como el peleador más joven que firmó con UFC, el más joven que ganó dentro del octágono y ahora el más joven que encabeza una cartelera. Este sábado intentará demostrar que su lugar en el combate estelar no depende solamente de su edad, sino de que ya está preparado para competir entre los mejores pesos gallo del mundo.

Las preliminares comenzarán a las 3:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y la cartelera principal iniciará a las 6:00. Rosas Jr. y Barcelos cerrarán la función con el único combate programado a cinco asaltos.