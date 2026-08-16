Islam Makhachev conserva el trono y hace historia en UFC 330
Islam Makhachev salió de UFC 330 con el cinturón de peso wélter, un récord histórico y una nueva victoria, aunque también con el rostro marcado por el retador que más dificultades le ha causado durante los últimos años. El daguestaní derrotó a Ian Machado Garry por decisión unánime en Filadelfia, defendió por primera vez su segundo campeonato y alcanzó 17 triunfos consecutivos dentro de la empresa, uno más que Anderson Silva.
Makhachev tomó el control desde el primer asalto. Apenas transcurrieron unos segundos cuando derribó a Garry, le arrebató la espalda y lo encerró contra la reja. El irlandés evitó la sumisión, pero pasó gran parte del episodio bajo la presión del campeón. En el segundo round, Islam también exhibió su evolución en el combate de pie: una patada a la cabeza derribó al retador y abrió el camino para otra larga secuencia de dominio sobre la lona.
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La pelea cambió durante el tercer asalto. Garry ajustó la distancia, defendió mejor los intentos de derribo y encontró espacios con sus patadas. Una de ellas alcanzó la cabeza del campeón y la ofensiva posterior comenzó a dejar señales en su rostro. El ojo izquierdo de Makhachev se inflamó y el desafío dejó de parecer una defensa sencilla.
Garry conservó ese impulso durante el cuarto episodio. Su alcance, movilidad y defensa de derribos incomodaron al número uno libra por libra, quien perdió la autoridad de los primeros minutos. El irlandés demostró que podía competir con Makhachev en una pelea larga, pero no produjo el ataque suficiente para arrebatarle el control definitivo del combate.
El campeón respondió cuando más lo necesitaba. En el quinto asalto derribó a Garry, tomó su espalda y cerró un triángulo corporal que le permitió dominar la parte final. No encontró la sumisión, pero anuló cualquier posibilidad de remontada. Los jueces le concedieron el triunfo con tarjetas de 49-46, 49-46 y 48-47.
Makhachev elevó su récord profesional a 29 victorias y una derrota. Además de conservar el campeonato de las 170 libras, superó la racha de 16 triunfos consecutivos que Anderson Silva estableció entre 2006 y 2012. La noche confirmó su lugar entre los mejores peleadores en la historia de UFC, aunque también reveló que su dominio en el peso wélter puede encontrar una resistencia mayor a la que tuvo durante sus últimos años como campeón de peso ligero.
Garry cayó por segunda vez como profesional y ahora posee una marca de 17-2. No consiguió el cinturón, pero ofreció argumentos para permanecer entre la élite de la división. Su defensa de derribos, capacidad para adaptarse y precisión en la segunda mitad obligaron a Makhachev a recurrir a toda su experiencia. El irlandés deberá mejorar su volumen ofensivo, sobre todo en los momentos que exigen asumir riesgos, pero su actuación redujo la distancia que parecía existir entre el campeón y el resto de los contendientes.
La pelea coestelar también terminó con la campeona en pie. Mackenzie Dern derrotó a Gillian Robertson por decisión unánime y concretó la primera defensa de su título de peso paja. Dern llevó el combate al suelo desde el comienzo, impuso su jiu-jitsu y amenazó con varias sumisiones. Robertson resistió e incluso tuvo su mejor momento durante el quinto asalto, pero nunca puso en verdadero peligro la corona. Los jueces entregaron tarjetas de 49-46, 49-46 y 48-47 para la estadounidense, quien alcanzó cuatro victorias consecutivas.
La cartelera principal también tuvo despedidas y resultados contundentes. Jalin Turner necesitó apenas 39 segundos para noquear a Kauê Fernandes; Dustin Stoltzfus sometió a Mansur Abdul-Malik con un mataleón en el segundo asalto, y el argentino Esteban Ribovics detuvo a Edson Barboza a los 1:32 del mismo episodio. Tras la derrota, el brasileño dejó sus guantes sobre el octágono y cerró una trayectoria de 17 años dentro de UFC.
En las preliminares, Chidi Njokuani venció a Joel Álvarez por decisión unánime; Charles Johnson sometió a Eduardo Henrique con una llave twister; Donte Johnson noqueó a Eric McConico; Tresean Gore superó a Vicente Luque por decisión unánime; Lucas Fernando detuvo a Rafael Tobias; Neil Magny derrotó por nocaut técnico a Ramiz Brahimaj, y Jeremiah Wells sorprendió a Myktybek Orolbai con una sumisión técnica.
UFC 330 confirmó a dos campeones, despidió a una figura histórica y colocó un nuevo nombre en la cima de los libros de récords. Makhachev terminó la noche como el peleador con la racha de victorias más larga en la historia de la empresa. Sin embargo, Garry consiguió algo que pocos habían logrado: no le arrebató el cinturón, pero sí parte de su apariencia de invencibilidad.