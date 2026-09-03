José Miguel Delgado asume el reto de Noche UFC: “Los mexicanos estamos aquí para siempre”
José Miguel Delgado recibió con tres semanas de anticipación la pelea más importante de su carrera. El peleador nacido en Yuma, Arizona, enfrentará a Jean Silva en el combate estelar de Noche UFC el próximo 12 de septiembre, en su estado natal y dentro de una función dedicada a celebrar la cultura mexicana. La preparación será corta, pero su confianza no admite dudas: asegura que está listo para demostrar que pertenece a la élite del peso pluma y anticipa una victoria por nocaut.
La oportunidad apareció después de la salida de Yair Rodríguez, quien estaba programado como rival de Silva. Delgado aceptó disputar su primera pelea estelar dentro de UFC y prepararse para un combate de cinco asaltos ante el sexto clasificado de la división.
Te puede interesar: Fiziev noqueó a Manuel Torres con una patada giratoria en UFC Bakú
“Obviamente quería seis u ocho semanas para prepararme para un rival tan fuerte, pero tengo una vida de trabajo para cosas que pueden pasar así. Entiendo que esto es UFC y necesitas estar listo para todo”, explicó el estadounidense de ascendencia mexicana.
Delgado reconoció que los primeros días después de recibir la noticia transcurrieron con rapidez. Contratos, llamadas, compromisos y ajustes en su preparación ocuparon casi todo su tiempo. Cuando la situación se calmó, pudo compartir el momento con sus hermanos y con el resto de su familia.
Todos recibieron la noticia con orgullo, aunque su madre volvió a sentir el temor que la acompaña antes de cada una de sus peleas. La magnitud del compromiso aumentó esa preocupación, pero también confirmó que el sueño que Delgado persigue desde niño comienza a tomar forma.
Durante la entrevista se le preguntó qué responsabilidad siente por encabezar Noche UFC en Arizona, cerca de Yuma, la ciudad donde nació, y como representante de una familia mexicana. Delgado aceptó que existe una presión adicional, pero aseguró que ese peso funciona como una motivación.
“Hay más presión, no te voy a decir mentiras, pero me encanta. Me siento muy orgulloso de representar a los mexicanos de acá, a los mexicanos de allá, a Arizona, a Yuma y a toda mi gente en México que me ha apoyado mucho”, respondió.
El combate se celebrará en la Desert Diamond Arena de Glendale, a unas horas de Yuma. La cercanía le permitirá pelear frente a parte de la comunidad que acompañó sus primeros pasos y lo conectará con los recuerdos que alimentaron su sueño.
Delgado recordó que de niño observó a Cain Velasquez enfrentar a Brock Lesnar por el campeonato de peso completo de UFC. Ver a otro peleador identificado con Yuma llegar hasta la cima le permitió imaginar que él también podía recorrer ese camino.
Esa conexión adquiere mayor importancia por la historia de su familia. Delgado es hijo de inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos con pocos recursos y trabajaron para ofrecerles nuevas oportunidades a sus hijos.
“Mis papás llegaron a este país con nada, solo para darnos la oportunidad de soñar. Este es el sueño y lo vamos a hacer realidad”, expresó.
La responsabilidad no se limita a su apellido o a su ciudad. Delgado considera que Noche UFC representa una plataforma para reconocer a los peleadores y también a la cultura mexicana en Estados Unidos. Para él, la relación entre México y las artes marciales mixtas nace de una identidad marcada por el esfuerzo, la resistencia y la disposición para levantarse después de cada golpe.
“Los mexicanos estamos aquí para siempre. Siempre vamos a ganar cinturones y siempre vamos a alcanzar grandes metas en este deporte”, afirmó. “A los aficionados les encanta el estilo mexicano y ese espíritu que tenemos”.
Delgado también señaló a Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez como referentes de su formación. Nunca interpretó el estilo mexicano como una simple disposición para intercambiar golpes. Desde su perspectiva, ambos demostraron inteligencia, defensa, capacidad para realizar ajustes y una comprensión profunda del combate.
Dentro de UFC, Brandon Moreno se convirtió en una inspiración más cercana. Delgado recordó la frase con la que el tijuanense anticipó su llegada al campeonato: “Maybe not today, maybe not tomorrow, but one thing is true: I will be a champion” (“Quizá no hoy, quizá no mañana, pero una cosa es segura: seré campeón”). “Lo siento en el alma cuando lo digo”, expresó Delgado, quien también destacó el honor de compartir con Moreno la cartelera de Noche UFC.
La identidad será una parte fundamental de la noche, pero el desafío deportivo exige toda su atención. Jean Silva posee un récord profesional de 17 victorias y tres derrotas, con seis triunfos en siete presentaciones dentro del octágono. El brasileño llega después de superar por decisión unánime a Arnold Allen y se caracteriza por su presión, agresividad y potencia.
Delgado espera un choque directo entre dos peleadores que comparten la ambición de alcanzar el campeonato. También considera que la intensidad de Silva puede permitirle mostrar la mejor versión de su propio estilo.
“Es un rival muy fuerte y muy agresivo. Quiere romperme la cabeza y yo estoy ahí para hacer lo mismo. Esta pelea va a ser una guerra”, declaró.
La segunda pregunta planteó qué versión de José Miguel Delgado aparecerá en Noche UFC después de que sus primeras victorias dentro de la empresa llegaron por nocaut, pero sus triunfos sobre Andre Fili y Austin Bashi demostraron que también puede imponerse durante tres asaltos.
Delgado respondió que las experiencias contra Fili, Bashi y Nathaniel Wood ampliaron su repertorio y elevaron su nivel. La derrota ante Wood le dejó enseñanzas que aplicó en sus dos victorias posteriores, ambas por decisión. Ahora tendrá que trasladar ese aprendizaje a una pelea pactada a cinco episodios.
“He aprendido mucho en cada pelea. Jean Silva es el rival más fuerte y agresivo que he enfrentado. Con esa energía vamos a chocar y van a ver una pelea muy buena. Esta pelea puede enseñar todo mi nivel”, aseguró.
El peleador de 28 años presenta un récord de 12 victorias y dos derrotas. Seis de sus triunfos llegaron por nocaut, cuatro por sumisión y siete terminaron durante el primer asalto. Obtuvo su contrato en Dana White’s Contender Series y debutó en UFC con una victoria sobre Connor Matthews. Después noqueó a Hyder Amil en apenas 26 segundos.
La derrota ante Wood cortó su avance, pero Delgado respondió con decisiones sobre Fili y Bashi. Esos resultados comprobaron que su peligro no desaparece cuando el combate supera los primeros minutos y le permitieron recibir la oportunidad más grande de su trayectoria.
Delgado considera que una actuación contundente ante Silva puede acercarlo a una pelea por el campeonato. No esconde su objetivo ni intenta reducir la importancia del momento. Visualiza un nocaut el 12 de septiembre, una futura pelea contra Alexander Volkanovski y la conquista del cinturón del peso pluma.
“Llegué aquí para poner mi apellido bajo las luces más altas posibles. Voy a ganar por nocaut y después vamos a buscar ese cinturón”, sentenció.
También conserva el deseo de pelear en territorio mexicano. La altitud de la Ciudad de México representa un desafío, por lo que mencionó a Guadalajara como una posible sede, pero dejó claro que quiere competir frente a los familiares que viven en el país.
Antes de pensar en ese futuro, Delgado deberá superar 25 minutos potenciales contra el adversario más peligroso de su carrera. Tres semanas no parecen suficientes para preparar una pelea de esta magnitud, pero él considera que su verdadero campamento comenzó cuando entró por primera vez a un gimnasio a los 10 años.
Noche UFC será el resultado de 18 años de trabajo, sacrificios familiares y una idea que nació frente a una pantalla en Yuma. Delgado tendrá la oportunidad de transformar ese sueño en realidad con su gente cerca y con el espíritu mexicano que promete llevar al octágono. La función se celebrará el 12 de septiembre y podrá verse a través de Paramount+.