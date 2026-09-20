Joshua Van confirma su reinado ante Pantoja; Tsarukyan y Sharaf sacuden UFC 331
Joshua Van despejó cualquier duda sobre su condición de campeón al derrotar por decisión unánime a Alexandre Pantoja y conservar el título de peso mosca en UFC 331. Arman Tsarukyan reforzó su candidatura al cinturón con un brutal nocaut sobre Mauricio Ruffy, Sean Sharaf protagonizó la sorpresa de la noche al terminar con Gable Steveson en apenas 12 segundos y Marlon “Chito” Vera rompió la peor racha de su carrera.
La primera pelea entre Van y Pantoja terminó en diciembre después de solo 26 segundos, cuando una lesión en el brazo del brasileño le entregó el campeonato al joven peleador de Myanmar. La revancha en el Crypto.com Arena de Los Ángeles representó la oportunidad de cerrar aquella historia sin accidentes ni interrogantes, y el campeón la aprovechó.
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Pantoja salió con la urgencia de recuperar el cinturón. Consiguió un derribo durante los primeros segundos, tomó la montada y volvió a llevar a Van al suelo antes de que terminara el asalto. El excampeón también encontró espacios con su presión y sus golpes, pero no pudo mantener ese ritmo durante toda la pelea.
Van ajustó a partir del segundo episodio. Su jab, sus combinaciones y su defensa de derribos comenzaron a frenar el avance del brasileño. Pantoja todavía encontró momentos favorables en el suelo y controló buena parte del cuarto asalto, pero llegó al último episodio con la pelea abierta.
El campeón respondió en el momento decisivo. Van conectó combinaciones de hasta cinco golpes, derribó a Pantoja, frustró sus últimos intentos de llevar la pelea al suelo y cerró desde la posición superior. Los jueces le dieron la victoria con tarjetas de 49-46, 49-47 y 50-45, resultado que representó la segunda defensa exitosa de su reinado. MMA Fighting, Sherdog
Arman Tsarukyan necesitaba una actuación contundente para exigir otra oportunidad por el campeonato de peso ligero y la encontró a cuatro segundos de terminar el primer round. Ruffy lo alcanzó con una derecha al inicio y evitó su primer intento de derribo, pero el armenio mantuvo la presión contra la reja.
Cuando parecía que Ruffy sobreviviría al asalto, Tsarukyan conectó dos codazos cortos. El segundo apagó al brasileño y obligó al réferi Jason Herzog a detener la pelea a los 4:56. El número dos de la división ni siquiera necesitó imponer su lucha para conseguir una de las victorias más impactantes de su carrera y después pidió la oportunidad por el título. MMA Fighting
Sin embargo, el resultado más sorprendente llegó en el peso completo. Gable Steveson, medallista de oro olímpico y uno de los prospectos más promocionados de UFC, sufrió la primera derrota de su carrera profesional frente a Sean Sharaf.
Steveson lanzó una patada baja para comenzar la pelea, pero Sharaf respondió de inmediato con un gancho de izquierda que lo dejó inconsciente. El combate terminó después de solo 12 segundos. Sharaf llegó como una amplia víctima en las apuestas y salió con uno de los nocauts más inesperados en la historia reciente de la empresa. MMA Fighting
Patricio “Pitbull” Freire también recuperó su mejor versión. El brasileño castigó el cuerpo de Dooho Choi, encontró la distancia con el jab y lo lastimó con una derecha. La ofensiva posterior obligó a detener el combate a los 3:28 del primer round. Después de la victoria, el excampeón de Bellator retó a Jean Silva.
Alonzo Menifield abrió la cartelera principal con una victoria por decisión dividida sobre el hasta entonces invicto Iwo Baraniewski. El polaco dominó el primer asalto, pero perdió ritmo conforme avanzó la pelea. Menifield remontó a pesar de sufrir una aparatosa lesión en el pulgar y recibió dos tarjetas de 29-28, mientras que el tercer juez favoreció a Baraniewski por el mismo marcador.
En las preliminares, Marlon “Chito” Vera consiguió una victoria que necesitaba con urgencia. El ecuatoriano llegaba con cuatro derrotas consecutivas y sin ganar desde agosto de 2023, pero mostró una versión mucho más agresiva ante Charles Jourdain.
Vera derribó tres veces al canadiense y acumuló castigo durante los tres asaltos. En el último episodio conectó al cuerpo y a la cabeza hasta que Jourdain cayó y le indicó al réferi que no podía continuar. El final llegó a los 2:02 y permitió que Chito cortara la peor racha de su trayectoria. Su tercer derribo de la pelea también lo convirtió en el líder histórico de knockdowns dentro de la división gallo de UFC. MMA Fighting, Sherdog
Robelis Despaigne superó por decisión dividida a Tai Tuivasa después de tres rounds desordenados y agotadores. Michael Aswell Jr. también se impuso por decisión dividida ante Joo Sang Yoo, mientras que Ryan Gandra noqueó a Ozzy Diaz durante el primer asalto.
Casey O’Neill protagonizó una de las mejores finalizaciones de la función. Eduarda Moura controlaba la pelea en el suelo, pero O’Neill revirtió la posición y atrapó un armbar que obligó a la brasileña a rendirse. Edmen Shahbazyan derrotó por decisión unánime a Brunno Ferreira y Joanderson Brito abrió la noche con un nocaut sobre Giga Chikadze.
Todos los resultados de UFC 331:
Joshua Van derrotó a Alexandre Pantoja por decisión unánime (49-46, 49-47 y 50-45).
Arman Tsarukyan derrotó a Mauricio Ruffy por nocaut, a los 4:56 del primer round.
Patricio “Pitbull” Freire derrotó a Dooho Choi por nocaut, a los 3:28 del primer round.
Sean Sharaf derrotó a Gable Steveson por nocaut, a los 12 segundos del primer round.
Alonzo Menifield derrotó a Iwo Baraniewski por decisión dividida (29-28, 29-28 y 28-29).
Marlon “Chito” Vera derrotó a Charles Jourdain por nocaut técnico, a los 2:02 del tercer round.
Robelis Despaigne derrotó a Tai Tuivasa por decisión dividida (29-28, 29-28 y 28-29).
Michael Aswell Jr. derrotó a Joo Sang Yoo por decisión dividida (29-28, 29-28 y 28-29).
Ryan Gandra derrotó a Ozzy Diaz por nocaut, a los 2:04 del primer round.
Edmen Shahbazyan derrotó a Brunno Ferreira por decisión unánime (30-27, 29-28 y 29-28).
Casey O’Neill derrotó a Eduarda Moura por sumisión, a los 3:22 del primer round.
Joanderson Brito derrotó a Giga Chikadze por nocaut, a los 1:56 del primer round.