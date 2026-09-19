UFC 331: Van y Pantoja se enfrentan en revancha por el título de peso mosca
La UFC vuelve a la actividad este sábado 19 de septiembre con el UFC 331 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. El evento estará encabezado por la esperada revancha entre el campeón de peso mosca Joshua Van y el excampeón Alexandre Pantoja, en un duelo que promete definir el rumbo de la división.
La cartelera se transmitirá por Paramount+ desde temprano, con las preliminares tempraneras a las 14:30 horas del centro de México, las preliminares a las 16:00 horas y el estelar a las 18:00 horas.
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El plato fuerte es la segunda pelea entre Van y Pantoja, y llega apenas nueve meses después de la primera. En diciembre, Van sorprendió al mundo al arrebatarle el cinturón a Pantoja en apenas 26 segundos, un nocaut fulminante que cambió el mapa del peso mosca. Desde entonces, el birmano de 22 años ha defendido el título con éxito, y llega a este combate con récord de 17 victorias y dos derrotas. Enfrente estará un Pantoja que quiere recuperar lo que perdió, y que además tiene el número dos del ranking libra por libra, con marca de 30 triunfos y seis derrotas. La revancha se pactó a cinco asaltos.
El coestelar del evento es un duelo muy caliente en peso ligero. Arman Tsarukyan, número cuatro de la división, se enfrenta al brasileño Mauricio "Batman" Ruffy, número 10 del ranking, en un combate que puede acercar al ganador a la pelea por el título. Tsarukyan llega con récord de 23 victorias y tres derrotas, y con la etiqueta de ser uno de los ligeros más peligrosos del planeta. Ruffy tiene marca de 14-2 y viene de firmar actuaciones espectaculares que lo colocaron en el top 10. Es su primera oportunidad grande dentro de la organización.
La cartelera principal reúne otros combates de peso. El brasileño Patricio "Pitbull" Freire, leyenda del MMA que se pasó a UFC tras dominar Bellator durante años, se mide al surcoreano Doo Ho Choi en peso pluma, en un choque de dos peleadores con base sólida de striking. También aparece el campeón olímpico de lucha Gable Steveson en su segundo combate en la organización, esta vez ante Sean Sharaf en peso completo. Steveson llega con récord de 4-0 y buscando confirmar su transición al MMA. Y en peso gallo, el ecuatoriano Marlon "Chito" Vera enfrenta al canadiense Charles Jourdain, en otra pelea con potencial para robar la noche.
El UFC 331 tuvo un ajuste importante en las últimas semanas. La pelea originalmente pactada para el coestelar entre Arman Tsarukyan y Brian Ortega fue cancelada, y Ruffy tomó el lugar como sustituto. Es el tipo de cambio de última hora que suele mover apuestas y rankings, y que le da al brasileño una vitrina inesperada.
La cartelera se completa con nombres como Edmen Shahbazyan, Joanderson Brito y Ozzy Diaz en las preliminares, en un total de 12 combates repartidos entre las tres franjas de transmisión. Es el primer PPV del año que se ofrece sin pago adicional para los suscriptores de Paramount+, dentro del nuevo acuerdo que UFC firmó con la cadena para 2026.
Con el título mundial en juego, un coestelar con implicaciones directas en el top del peso ligero y una cartelera con leyendas y prospectos, el UFC 331 se perfila como una de las mejores funciones del calendario. La organización cierra el mes de septiembre en Los Ángeles con el escenario preparado para una noche que puede sacudir a más de una división.