Salahdine Parnasse arrasa a Dan Hooker y firma un debut soñado en UFC París
Salahdine Parnasse necesitó apenas dos minutos con 35 segundos para demostrar que pertenece a la élite de UFC. El francés derrotó a Dan Hooker por nocaut técnico en el primer asalto, desató la celebración en la Accor Arena de París y convirtió su debut en una declaración inmediata dentro de la división de peso ligero.
La diferencia de velocidad resultó evidente desde el inicio. Parnasse controló la distancia, neutralizó gran parte de las patadas de Hooker y encontró los espacios antes de que el neozelandés lograra establecer su ofensiva. El veterano intentó imponer su alcance, pero nunca pudo descifrar los movimientos ni los cambios de ritmo de su rival.
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El desenlace llegó con una patada al cuerpo que impactó en la zona hepática y obligó a Hooker a retroceder hasta caer sobre la lona. Parnasse atacó con golpes en el suelo y el árbitro Marc Goddard detuvo el combate a los 2:35 del primer episodio. La pelea estaba programada a cinco asaltos, pero el francés resolvió la noche antes de que Hooker pudiera entrar en ritmo.
Parnasse llegó a UFC como una de las figuras más importantes que todavía competían fuera de la empresa. En KSW conquistó los campeonatos de peso pluma y ligero, además de conservar ambos títulos al mismo tiempo. Sin embargo, su primera prueba en el octágono presentaba una exigencia distinta: enfrentar al número 10 de la clasificación en una pelea estelar y ante la presión de su público.
El francés respondió con autoridad y elevó su marca profesional a 24 victorias y dos derrotas. Su triunfo no garantiza una posición específica dentro del ranking, pero vencer de esa forma a un rival ubicado entre los diez mejores debe colocarlo de inmediato en la conversación de una categoría que reúne a varios de los nombres más peligrosos de UFC.
Hooker, por su parte, sufrió su tercera derrota consecutiva y dejó su registro en 24 triunfos y 15 caídas. El neozelandés aceptó recibir a una de las contrataciones más importantes de UFC, pero pagó el precio ante un peleador ocho años menor, más veloz y con una lectura precisa de cada intercambio.
La función también presentó un cierre destacado para varios peleadores. Axel Sola noqueó a Farès Ziam a los 1:40 del primer asalto; Michael “Venom” Page superó por decisión unánime a Nursulton Ruziboev; Daniil Donchenko derrotó por la misma vía a Punahele Soriano; Kurtis Campbell sometió a Trevor Peek en el tercer episodio, y Losene Keita venció por nocaut técnico a Muhammad Naimov en el primero.
UFC París terminó con el nacimiento de un nuevo aspirante en las 155 libras. Parnasse no necesitó un periodo de adaptación ni una pelea de presentación: entró directamente contra un integrante del Top 10, lo derribó con un golpe al cuerpo y confirmó, en menos de tres minutos, que su éxito fuera de UFC también puede trasladarse al escenario más exigente de las artes marciales mixtas.