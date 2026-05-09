UFC 328: dos títulos, un invicto en juego y la mejor cartelera de lo que va del año
El Prudential Center de Newark, de Nueva Jersey, presenta uno de los eventos más completos de lo que va del año de la UFC. El UFC 328 tiene dos peleas por el campeonato, varios peleadores ranqueados en la cartelera estelar y una pelea principal que desde hace meses domina la conversación en el mundo de las artes marciales mixtas. Hay argumentos serios para decir que esta es la mejor cartelera que la UFC ha presentado en lo que va del año.
El plato fuerte es Khamzat Chimaev contra Sean Strickland por el campeonato de peso mediano. Chimaev llega invicto con récord de 15-0, uno de los últimos peleadores sin derrota entre los mejores del mundo. El checheno nacido en Suecia ganó el cinturón hace menos de un año con una actuación dominante ante Dricus Du Plessis y esta noche hace su primera defensa. Pero Chimaev no es solo un peleador invicto. Es el fenómeno más mediático de la UFC desde los mejores años de Conor McGregor. Su personalidad sin filtros, su estilo de pelea arrollador y su capacidad para generar conversación dentro y fuera del octágono lo convirtieron en la cara del deporte en los últimos dos años. Cada vez que entra a la jaula el mundo del MMA se detiene.
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Strickland, por su parte, fue campeón de esta misma división hasta 2024 y lleva meses con el mismo mensaje: el título le pertenece. La semana de peleas tuvo un careo donde los dos intercambiaron golpes antes de que los separaran. Es la pelea más personal de la noche y posiblemente la más impredecible. Chimaev tiene la ventaja física y el mejor récord, pero Strickland tiene la mentalidad más dura del deporte y en una pelea de cinco rounds cualquier cosa puede pasar.
La coestelar es Joshua Van contra Tatsuro Taira por el campeonato de peso mosca. Van llegó al título por la lesión de Alexandre Pantoja, el campeón que tuvo que retirarse de la pelea, y esta noche defiende el cinturón por primera vez ante el japonés Taira, tercero en el ranking de la división. Es una pelea técnica entre dos de los mejores del mundo en una de las categorías más entretenidas de ver en la UFC. Taira es el favorito de muchos expertos para llevarse el título esta noche.
Más abajo en la cartelera hay peleas que en cualquier otro evento serían el combate estelar. Alexander Volkov contra Waldo Cortés-Acosta en peso pesado es una de las peleas más importantes de esa división, con el ganador bien posicionado para aspirar al título en el futuro. Sean Brady contra Joaquin Buckley en peso welter enfrenta a dos peleadores que vienen de rachas impresionantes. Y King Green contra Jeremy Stephens en ligero, aunque Stephens no dio el peso y la pelea perdió el estatus de ranking, sigue siendo un duelo de estilos muy entretenido.
La cartelera arranca desde las 3:00 de la tarde hora de México con las preliminares iniciales. Las preliminares comienzan a las 5:00 de la tarde y la cartelera principal desde las 7:00 de la noche. Todo el evento se transmite por Paramount+. La pelea estelar entre Chimaev y Strickland no arrancará antes de las 9:30 de la noche hora de México. Esta noche Newark tiene dos cinturones en juego, un invicto que defender y la pelea más esperada del año. No hay excusa para perdérsela.