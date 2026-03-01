UFC: Brando Moreno cae en una noche donde seis mexicanos triunfaron
La UFC regresó a México con Brandon Moreno como la pelea estelar. El primer campeón mexicano de la UFC no corrió con buena suerte y perdió por decisión unánime ante el inglés Lone'er Kavanagh, en una noche donde los peleadores mexicanos tuvieron una buena presentación.
Había algo especial en el ambiente de la Arena Ciudad de México este sábado. Ocho mexicanos subieron al octágono, seis bajaron con la mano levantada, y aunque la noche terminó con una derrota que duele, el mensaje fue claro: el futuro del MMA mexicano nunca había lucido tan brillante.
Los mexicanos en acción
La primera en escribir su nombre en la historia fue Regina Tarín. Con apenas 21 años, la joven peleadora hizo su debut en la UFC y se llevó la victoria por decisión unánime. Al salir del octágono no ocultó su ambición: "Tengo 21 años, ya estoy lista. Llámenme cuando quieran, tres días antes, cuando quieran." Una declaración que no dejó lugar a dudas sobre lo que viene.
Cristian Quiñónez siguió la misma línea y dominó su pelea de principio a fin para llevarse también una decisión unánime. Sin drama, sin sustos, con la contundencia de quien sabe exactamente lo que hace dentro de la jaula.
Santiago Luna fue quizás la historia más llamativa de la noche preliminar. El joven peso pluma dominó su pelea sin complicaciones, mantuvo su récord invicto y al terminar no pidió cualquier rival para su próxima pelea: pidió a Ilia Topuria, campeón del mundo. Una declaración que en otro contexto sonaría a locura, pero que en una noche como esta encajó perfectamente con el espíritu de la velada.
Imanol Rodríguez también debutó en la UFC y no se conformó con ganar por puntos. El mexicano terminó su pelea en el segundo round por TKO, la forma más contundente de presentarse ante el público más grande de su carrera. Dos debuts en una misma noche, dos victorias, un mensaje generacional.
Edgar Chairez subió al octágono con la energía de quien lleva meses esperando este momento. La pelea ante Felipe Bunes no fue sencilla, la decisión fue dividida, pero al final el árbitro levantó la mano del "Puro Chicali" y el público de la Arena Ciudad de México respondió con todo. Chairez no tardó en dejar claro cuáles son sus planes: "Voy a ser campeón muy pronto." Una promesa que, viendo su nivel esta noche, nadie en la arena se atrevió a descartar.
David Martínez cerró el capítulo de las victorias con una decisión unánime ante Marlon "Chito" Vera en el coestelar de la noche, una victoria que consolida al mexicano como uno de los nombres a seguir en la división de peso gallo.
Pero la noche también tuvo sus sombras. Daniel Zellhuber cayó por TKO en el segundo round, un resultado que frenó lo que pudo haber sido una noche perfecta antes del plato fuerte.
Y entonces llegó Brandon Moreno. El primer campeón mexicano de la UFC, el hombre que convirtió a México en potencia del MMA, perdió por decisión unánime ante Lone'er Kavanagh en la pelea estelar. Una derrota que duele, que pesa, y que deja preguntas abiertas sobre el camino que le queda por delante al "Assassin Baby." Pero si algo ha demostrado Moreno a lo largo de su carrera es que sabe levantarse. Lo hizo cuando la UFC lo cortó, lo hizo cuando perdió el cinturón, y lo hará de nuevo.
Seis victorias, dos derrotas. Una noche que no fue perfecta, pero que dejó algo muy claro: México tiene una generación de peleadores lista para tomar el relevo, con nombres que esta noche escribieron sus primeras líneas en la historia grande del MMA. La Arena Ciudad de México los vio nacer. El mundo los verá crecer.