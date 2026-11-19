UFC regresa este sábado 21 de noviembre a Doha con una cartelera que puede modificar el panorama de varias divisiones. Jiří Procházka intentará frenar el ascenso del invicto Navajo Stirling en el combate estelar, mientras Brian Ortega comenzará una nueva etapa en el peso ligero ante Dan Hooker y Alessandro Costa buscará entrar entre los diez mejores del peso mosca en su revancha contra Amir Albazi.

El combate principal enfrentará dos momentos opuestos dentro de las 205 libras. Procházka, excampeón y segundo del ranking, regresa por primera vez desde que perdió ante Carlos Ulberg en abril. El checo conserva el estilo impredecible y la capacidad de definición que le permitieron terminar sus seis victorias dentro de UFC, pero necesita volver al triunfo para mantenerse cerca de una nueva oportunidad por el cinturón.

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Del otro lado estará una de las figuras emergentes más peligrosas de la compañía. Stirling posee un récord invicto de 11-0, ocupa el quinto lugar de la clasificación y afrontará su primer combate estelar después de ganar sus seis presentaciones en UFC. El neozelandés pasó de construir triunfos por decisión a resolver sus tres peleas de 2026 antes del límite.

El vencedor quedará instalado entre los principales aspirantes al campeonato semicompleto. Para Procházka será la oportunidad de demostrar que todavía pertenece a la élite; para Stirling, la prueba más exigente de una carrera que ha avanzado a gran velocidad.

Brian Ortega comienza una nueva etapa

La presencia de Brian Ortega le da un interés especial a la cartelera para el público mexicano. El peleador estadounidense de padres mexicanos subirá oficialmente al peso ligero para enfrentar a Dan Hooker, después de pasar gran parte de su trayectoria entre los pluma y disputar dos veces el campeonato de esa división.

El cambio puede permitirle competir sin el desgaste que representaba alcanzar las 145 libras, pero su presentación no será sencilla. Hooker es un rival de mayor tamaño, con experiencia ante algunos de los mejores ligeros y un estilo agresivo basado en el intercambio de golpes. Además, el neozelandés llega con la urgencia de terminar una racha de tres derrotas consecutivas.

Ortega no pelea desde agosto de 2025. Su regreso estaba programado para septiembre de este año ante Renato Moicano, pero una cortada sufrida durante la semana del evento provocó la cancelación. Ahora tendrá la oportunidad de comprobar si el cambio de categoría puede devolverlo a los primeros planos.

El choque presenta un contraste claro: Hooker buscará imponer su alcance y volumen de golpeo, mientras Ortega tratará de llevar la pelea al suelo, donde su jiu-jitsu representa una amenaza permanente. Para ambos, una victoria puede significar el comienzo de una recuperación dentro de una de las divisiones más competitivas de UFC.

Alessandro Costa busca entrar al Top 10

Alessandro Costa también tendrá una pelea determinante. El brasileño que construyó buena parte de su carrera en México enfrentará al noveno clasificado Amir Albazi en una revancha de su debut en UFC, celebrado en diciembre de 2022. En aquel encuentro, Albazi se impuso por nocaut durante el tercer asalto.

Costa llega en condiciones completamente distintas. Durante 2026 derrotó antes del límite a Stewart Nicoll, Matt Schnell y Cody Durden, resultados que elevaron su récord a 17-5. Una cuarta victoria en el año, ahora frente a un rival ubicado dentro del Top 10, lo colocaría directamente en la conversación entre los contendientes del peso mosca.

La pelea también ofrece la posibilidad de cerrar un ciclo. Costa aceptó el primer enfrentamiento con poco tiempo de preparación; cuatro años después, tendrá un campamento completo y la oportunidad de medir cuánto ha evolucionado desde aquella derrota.

En el combate coestelar, el excampeón de peso gallo Aljamain Sterling enfrentará al argentino Kevin Vallejos. El estadounidense ocupa el cuarto puesto del peso pluma, mientras Vallejos aparece en el noveno lugar después de encadenar siete victorias. El argentino intentará convertir su ascenso en una candidatura al campeonato ante el rival más experimentado de su trayectoria.

La cartelera principal también contará con el enfrentamiento de peso mosca entre Kyoji Horiguchi y Asu Almabayev, además del duelo de peso medio entre Jared Cannonier e Ikram Aliskerov. En las preliminares, el mexicano Santiago Luna se medirá con Aleksandre Topuria.

Cartelera principal:

Jiří Procházka vs. Navajo Stirling

Aljamain Sterling vs. Kevin Vallejos

Dan Hooker vs. Brian Ortega

Kyoji Horiguchi vs. Asu Almabayev

Jared Cannonier vs. Ikram Aliskerov

Preliminares:

Aleksandre Topuria vs. Santiago Luna

Shamil Gaziev vs. Tallison Teixeira

Amir Albazi vs. Alessandro Costa

Jake Matthews vs. Tahir Abdullayev

Nikolas Motta vs. Dom Mar Fan

Diyar Nurgozhay vs. Alik Lorenz

Las preliminares de UFC Qatar comenzarán alrededor de las 9:00 horas del centro de México y la cartelera principal arrancará a las 12:00. Todo el evento podrá verse en vivo a través de Paramount+.