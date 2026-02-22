Violencia en Guadalajara suspende juegos de Chivas Femenil y Charros de Jalisco Femenil
Los disturbios en Guadalajara por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, provocaron la suspensión de eventos deportivos en la ciudad, entre ellos el partido de Chivas Femenil y el juego de Charros de Jalisco Softbol Femenil de la Liga Mexicana de Softbol.
Te puede interesar: Guadalajara será la fortaleza de Corea del Sur y Colombia para el Mundial 2026
Las autoridades activaron protocolos de seguridad tras una jornada marcada por bloqueos, enfrentamientos y alerta roja en el estado de Jalisco.
La Liga MX Femenil informó la reprogramación del partido entre Guadalajara y América, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, que debía disputarse en el Estadio Akron. La decisión respondió a la situación de seguridad en la zona, con cierres carreteros y complicaciones logísticas que representaban riesgos para jugadoras, cuerpos técnicos y aficionados.
La violencia en el estado también afectó al softbol profesional. La Liga Mexicana de Softbol anunció la cancelación del segundo juego entre El Águila Softbol y Charros de Jalisco Femenil en el Estadio Panamericano, luego de que ambos equipos acordaron no presentarse por motivos de seguridad y tras las indicaciones del gobierno estatal. El juego entre Diablos Rojos Femenil, que visitaban a las Bravas de León en el Estadio Domingo Santana de León, Guanajuato, también fue pospuesto.
Los hechos ocurrieron en medio de una ola de narcobloqueos y operativos de seguridad posteriores al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que llevó a autoridades y ligas deportivas a priorizar la integridad del público y de los participantes. La reprogramación de los encuentros deportivos se mantiene pendiente de confirmación oficial.