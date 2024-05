Dejounte Murray Responds To Utah Jazz Trade Rumor Involving Keyonte George

Don’t BELIEVE EVERYTHING You See On This Dumb Ass INTERNET!!!!! πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ https://t.co/LsYQ5qseB1