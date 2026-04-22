Final Top 100 Prospects In The 2026 NFL Draft Board: Mark Morales-Smith
The 2026 NFL Draft is now just one day away. It will kick off on Thursday night in Pittsburgh, Pennsylvania. These are our top 100 prospects in the NFL Draft. They are not in order, but separated by position.
Quarterbacks
1. Fernando Mendoza, Indiana
2. Ty Simpson, Alabama
3. Drew Allar, Penn State
Running Backs
4. Jeremiyah Love, Notre Dame
5. Jadarian Price, Notre Dame
6. Jonah Coleman, Washington
7. Mike Washington Jr, Arkansas
8. Nicholas Singleton, Penn State
Wide Receivers
9. Carnell Tate, Ohio State
10. Makai Lemon, USC
11. Jordyn Tyson, Arizona State
12. Omar Cooper Jr, Indiana
13. KC Concepcion, Texas A&M
14. Denzel Boston, Washington
15. Chris Bell, Louisville
16. Chris Brazzell II, Tennessee
17. Germie Bernard. Alabama
18. Zacharia Branch, Georgia
19. Malachi Fields, Notre Dame
20. Deion Burks, Oklahoma
21. Elijah Sarratt, Indiana
22. Antonio Williams, Clemson
23. Ted Hurst, Georgia State
Tight Ends
24. Kenyon Sadiq, Oregon
25. Eli Stowers, Vanderbilt
26. Max Klare, Ohio State
27. Oscar Delp, Georgia
28. Sam Roush, Stanford
Offensive Line
29. Francis Mauigoa, Miami
30. Monroe Freeling, Georgia
31. Spencer Fano, Utah
32. Kadyn Proctor, Alabama
33. Blake Miller, Clemson
34. Max Iheanachor, Arizona State
35. Caleb Lomu, Utah
36. Markel Bell, Miami
37. Olaivavega Ioane, Penn State
38. Emmanuel Pregnon, Oregon
39. Keylan Rutledge, Georgia Tech
40. Chase Bisontis, Texas A&M
41. Jalen Farmer, Kentucky
42. Gennings Dunker, Iowa
43. Sam Hecht, Kansas State
44. Logan Jones, Iowa
45. Caleb Tiernan, Northwestern
46. Conner Lew, Auburn
47. Jake Slaughter, Florida
Defensive Tackle
48. Kayden McDonald, Ohio State
49. Peter Woods, Clemson
50. Caleb Banks, Florida
51. Lee Hunter, Texas Tech
52. Christen Miller, Georgia
53. Chris McClellan, Missouri
54. Domonique Orange, Iowa State
EDGE
55. Arvell Reese, Ohio State
56. David Bailey, Texas Tech
57. Rueben Bain Jr, Miami
58. Akheem Mesidor, Miami
59. Keldric Faulk, Auburn
60. TJ Parker, Clemson
61. Cashius Howell, Texas A&M
62. Zion Young, Missouri
63. R Mason Thomas, Oklahoma
64. Malachi Lawrence, UCF
65. Gabe Jacas, Illinois
66. Derrick Moore, Michigan
67. Keyron Crawford, Auburn
68. Joshua Josephs, Tennessee
69. Jaishawn Barham, Michigan
70. Romello Height, Texas Tech
71. Dani Dennis-Sutton, Penn State
LB
72. Sonny Styles, Ohio State
73. Jacob Rodriguez, Texas Tech
74. CJ Allen, Georgia
75. Anthony Hill Jr, Texas
76. Josiah Trotter, Missouri
77. Jake Golday, Cincinnati
CB
78. Mansoor Delane, LSU
79. Jermod McCoy, Tennessee
80. Chris Johnson, San Diego State
81. Colton Hood, Tennessee
82. Avieon Terrell, Clemson
83. Brandon Cisse, South Carolina
84. Keionte Scott, Miami
85. D'Angelo Ponds, Indiana
86. Daylen Everette, Georgia
87. Tacario Davis, Washington
88. Julian Neal, Arkansas
89. Keith Abney II, Arizona State
90. Davison Igbinosun, Ohio State
91. Malik Muhammad, Texas
S
92. Caleb Downs, Ohio State
93. Dillon Thieneman, Oregon
94. Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
95. Jalon Kilgore, South Carolina
96. Bud Clark, TCU
97. Kyle Louis, Pittsburgh
98. AJ Hauley, LSU
99. Treydan Stukes, Arizona
100. Zakee Wheatley, Penn State
Mark Morales-Smith is a father of five, a former college football scout and semi-pro football player. Morales-Smith is a long-time competitive fantasy football player with well over a decade of professional writing experience at multiple high-level sites, including Sports Illustrated, FullTime Fantasy, FantasySP, and more.Follow CoolCutter21