Final Top 100 Prospects In The 2026 NFL Draft Board: Mark Morales-Smith

The 2026 NFL Draft is now just one day away. It will kick off on Thursday night in Pittsburgh, Pennsylvania. These are our top 100 prospects in the NFL Draft. They are not in order, but separated by position.

Quarterbacks

1. Fernando Mendoza, Indiana

2. Ty Simpson, Alabama

3. Drew Allar, Penn State

Running Backs

4. Jeremiyah Love, Notre Dame

5. Jadarian Price, Notre Dame

6. Jonah Coleman, Washington

7. Mike Washington Jr, Arkansas

8. Nicholas Singleton, Penn State

Wide Receivers

9. Carnell Tate, Ohio State

10. Makai Lemon, USC

11. Jordyn Tyson, Arizona State

12. Omar Cooper Jr, Indiana

13. KC Concepcion, Texas A&M

14. Denzel Boston, Washington

15. Chris Bell, Louisville

16. Chris Brazzell II, Tennessee

17. Germie Bernard. Alabama

18. Zacharia Branch, Georgia

19. Malachi Fields, Notre Dame

20. Deion Burks, Oklahoma

21. Elijah Sarratt, Indiana

22. Antonio Williams, Clemson

23. Ted Hurst, Georgia State

Tight Ends

24. Kenyon Sadiq, Oregon

25. Eli Stowers, Vanderbilt

26. Max Klare, Ohio State

27. Oscar Delp, Georgia

28. Sam Roush, Stanford

Offensive Line

29. Francis Mauigoa, Miami

30. Monroe Freeling, Georgia

31. Spencer Fano, Utah

32. Kadyn Proctor, Alabama

33. Blake Miller, Clemson

34. Max Iheanachor, Arizona State

35. Caleb Lomu, Utah

36. Markel Bell, Miami

37. Olaivavega Ioane, Penn State

38. Emmanuel Pregnon, Oregon

39. Keylan Rutledge, Georgia Tech

40. Chase Bisontis, Texas A&M

41. Jalen Farmer, Kentucky

42. Gennings Dunker, Iowa

43. Sam Hecht, Kansas State

44. Logan Jones, Iowa

45. Caleb Tiernan, Northwestern

46. Conner Lew, Auburn

47. Jake Slaughter, Florida

Defensive Tackle

48. Kayden McDonald, Ohio State

49. Peter Woods, Clemson

50. Caleb Banks, Florida

51. Lee Hunter, Texas Tech

52. Christen Miller, Georgia

53. Chris McClellan, Missouri

54. Domonique Orange, Iowa State

EDGE

55. Arvell Reese, Ohio State

56. David Bailey, Texas Tech

57. Rueben Bain Jr, Miami

58. Akheem Mesidor, Miami

59. Keldric Faulk, Auburn

60. TJ Parker, Clemson

61. Cashius Howell, Texas A&M

62. Zion Young, Missouri

63. R Mason Thomas, Oklahoma

64. Malachi Lawrence, UCF

65. Gabe Jacas, Illinois

66. Derrick Moore, Michigan

67. Keyron Crawford, Auburn

68. Joshua Josephs, Tennessee

69. Jaishawn Barham, Michigan

70. Romello Height, Texas Tech

71. Dani Dennis-Sutton, Penn State

LB

72. Sonny Styles, Ohio State

73. Jacob Rodriguez, Texas Tech

74. CJ Allen, Georgia

75. Anthony Hill Jr, Texas

76. Josiah Trotter, Missouri

77. Jake Golday, Cincinnati

CB

78. Mansoor Delane, LSU

79. Jermod McCoy, Tennessee

80. Chris Johnson, San Diego State

81. Colton Hood, Tennessee

82. Avieon Terrell, Clemson

83. Brandon Cisse, South Carolina

84. Keionte Scott, Miami

85. D'Angelo Ponds, Indiana

86. Daylen Everette, Georgia

87. Tacario Davis, Washington

88. Julian Neal, Arkansas

89. Keith Abney II, Arizona State

90. Davison Igbinosun, Ohio State

91. Malik Muhammad, Texas

S

92. Caleb Downs, Ohio State

93. Dillon Thieneman, Oregon

94. Emmanuel McNeil-Warren, Toledo

95. Jalon Kilgore, South Carolina

96. Bud Clark, TCU

97. Kyle Louis, Pittsburgh

98. AJ Hauley, LSU

99. Treydan Stukes, Arizona

100. Zakee Wheatley, Penn State



