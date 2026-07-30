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Fantasy Sports

Top 200 Overall Fantasy Football PPR Rankings: Malik Nabers Slowly Climbs While Christian McCaffrey Falls

Our top 200 overall PPR rankings for the fantasy football season.
Mark Morales-Smith|
New York Giants wide receiver Malik Nabers (1) makes a catch during training camp at Quest Diagnostics Training Center. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
New York Giants wide receiver Malik Nabers (1) makes a catch during training camp at Quest Diagnostics Training Center. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

The fantasy football season is quickly approaching, and fantasy drafts are taking place more often each day. These are our top 200 overall PPR rankings to help you get ready for your fantasy drafts.

1. Bijan Robinson, ATL

2. Jahmyr Gibbs, DET

3. Ja'Marr Chase, CIN

4. Puka Nacua, LAR

5. Jonathan Taylor, IND

6. Amon-Ra St. Brown, DET

7. Jaxon Smith-Njigba, SEA

8. De'Von Achane, MIA

9. AJ Brown, NE

10. Omarion Hampton, LAC

11. Justin Jefferson, MIN

12. Drake London, ATL

13. James Cook, BUF

14. CeeDee Lamb, DAL

15. Chase Brown, CIN

16. Trey McBride, ARZ

17. Christian McCaffrey, SF

18. Kenneth Walker III, KC

19. Ashton Jeanty, LV

20. Rashee Rice, KC

21. Saquon Barkley, PHI

22. Derrick Henry, BAL

23. Brock Bowers, LV

24. George Pickens, DAL

25. Malik Nabers, NYG

26. DeVonta Smith, PHI

27. Jeremiyah Love, ARZ

28. Josh Allen, BUF

29. Nico Collins, HOU

30. Breece Hall, NYJ

31. Tetairoa McMillan, CAR

32. Chris Olave, NO

33. Javonte Williams, DAL

34. Kyren Williams, LAR

35. Quinshon Judkins, CLE

36. Zay Flowers, BAL

37. Travis Etienne, NO

38. Tee Higgins, CIN

39. Josh Jacobs, GB

40. Garrett Wilson, NYJ

41. David Montgomery, HOU

42. Emeka Egbuka, TB

43. Tyler Warren, IND

44. Jaylen Waddle, DEN

45. Ladd McConkey, LAC

46. Cam Skattebo, NYG

47. TreVeyon Henderson, NE

48. Davante Adams, LAR

49. Christian Watson, GB

50. D'Andre Swift, CHI

51. Bucky Irving, TB

52. Luther Burden, CHI

53. Terry McLaurin, WAS

54. DJ Moore, BUF

55. Mike Evans, SF

56. Drake Maye, NE

57. Jameson Williams, DET

58. Lamar Jackson, BAL

59. Joe Burrow, CIN

60. Colston Loveland, CHI

61. Rome Odunze, CHI

62. Jadarian Price, SEA

63. Bhayshul Tuten, JAX

64. Carnell Tate, TEN

65. Jayden Daniels, WAS

66. Harold Fannin Jr, CLE

67. Marvin Harrison Jr, ARZ

68. Jordyn Tyson, NO

69. Caleb Williams, CHI

70. Alec Pierce, IND

71. Tucker Kraft, GB

72. DK Metcalf, PIT

73. Chuba Hubbard, CAR

74. Courtland Sutton, DEN

75. Jaylen Warren, PIT

76. Parker Washington, JAX

77. Trevor Lawrence, JAX

78. Jayden Reed, GB

79. Kyle Monangai, CHI

80. Brian Thomas Jr, JAX

81. Rhamondre Stevenson, NE

82. Jalen Hurts, PHI

83. Tony Pollard, TEN

84. Sam LaPorta, DET

85. Michael Wilson, ARZ

86. Quentin Johnston, LAC

87. Chris Godwin, TB

88. Dak Prescott, DAL

89. Jaxson Dart, NYG

90. Jakobi Meyers, JAX

91. Michael Pittman Jr, PIT

92. Kyle Pitts Sr, ATL

93. Matthew Stafford, LAR

94. Brock Purdy, SF

95. Rico Dowdle, PIT

96. Blake Corum, LAR

97. RJ Harvey, DEN

98. Ricky Pearsall, SF

99. JK Dobbins, DEN

100. Makai Lemon, PHI

The top 100 may be the biggest stars, but the next 100 have plenty of players looking to break out. This is where you build your depth and your bench. As you get deeper into drafts, don't be afraid to take some risks, shoot for upside, and be sure to get your guys.

101. Kenneth Gainwell, TB

102. Patrick Mahomes, KC

103. Josh Downs, IND

104. Jacory Croskey-Merritt, WAS

105. Justin Herbert, LAC

106. Jonathon Brooks, CAR

107. Bo Nix, DEN

108. Jordan Addison, MIN

109. Chris Rodriguez Jr, JAX

110. Wan'Dale Robinson, TEN

111. Jared Goff, DET

112. Tyler Shough, NO

113. Jordan Love, GB

114. KC Concepcion, CLE

115. George Kittle, SF

116. Oronde Gadsden, LAC

117. Jayden Higgins, HOU

118. Kyler Murray, MIN

119. Khalil Shakir, BUF

120. Romeo Doubs, NE

121. Matthew Golden, GB

122. Rachaad White, WAS

123. Jake Ferguson, DAL

124. Baker Mayfield, TB

125. Stefon Diggs, FA

126. Travis Kelce, KC

127. Isaiah Likely, NYG

128. Dalton Kincaid, BUF

129. Jalen Coker, CAR

130. Jonah Coleman, DEN

131. Dallas Goedert, PHI

132. Houston Texans, HOU

133. Malik Willis, MIA

134. Chig Okonkwo, WAS

135. Mark Andrews, BAL

136. Tyler Allgeier, ARZ

137. Brenton Strange, JAX

138. Jordan Mason, MIN

139. Aaron Jones Sr, MIN

140. Xavier Worthy, KC

141. Dylan Sampson, CLE

142. Emmett Johnson, KC

143. Keaton Mitchell, LAC

144. Juwan Johnson, NO

145. Jalen McMillan, TB

146. Kenyon Sadiq, NYJ

147. Jauan Jennings, MIN

148. Seattle Seahawks

149. Hunter Henry, NE

150. Tyrone Tracy, NYG

151. Rashid Shaheed, SEA

152. Daniel Jones, IND

153. Denver Broncos

154. Sam Darnold, SEA

155. Woody Marks, HOU

156. Jalen Nailor, LV

157. Los Angeles Rams

158. Tyjae Spears, TEN

159. T.J. Hockenson, MIN

160. Cam Ward, TEN

161. C.J. Stroud, HOU

162. Brandon Aubrey, DAL

163. Deebo Samuel, FA

164. Alvin Kamara, NO

165. Zach Charbonnet, SEA

166. Mike Washington Jr, LV

167. Omar Cooper, NYJ

168. Denzel Boston, CLE

169. Cleveland Browns

170. Kimani Vidal, LAC

171. Isaac TeSlaa, DET

172. Tre' Harris, LAC

173. Tre Tucker, LV

174. Bryce Young, CAR

175. Emanuel Wilson, SEA

176. Brian Robinson, ATL

177. Jerry Jeudy, CLE

178. New England Patriots

179. Travis Hunter, JAX

180. Brandon Aiyuk, SF

181. Philadelphia Eagles

182. Antonio Williams, WAS

183. Ka'imi Fairbairn, HOU

184. Isiah Pacheco, DET

185. Minnesota Vikings

186. Nick Singleton, TEN

187. Dalton Schultz, HOU

188. Kaytron Allen, WAS

189. Ryan Flournoy, DAL

190. James Conner, ARZ

191. Chris Bell, MIA

192. Tank Bigsby, PHI

193. Jacksonville Jaguars

194. AJ Barner, SEA

195. Cameron Dicker, LAC

196. Los Angeles Chargers

197. Jacoby Brissett, ARZ

198. Cam Little, JAX

199. Jason Myers, SEA

200. De'Zhaun Stribling, SF

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Published | Modified
Mark Morales-Smith
MARK MORALES-SMITH

Mark Morales-Smith is a father of five, a former college football scout and semi-pro football player. Morales-Smith is a long-time competitive fantasy football player with well over a decade of professional writing experience at multiple high-level sites, including Sports Illustrated, FullTime Fantasy, FantasySP, and more.

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