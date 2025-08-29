No. 25 Boise State vs. South Florida: Pro Football Focus grades
No. 25 Boise State was thoroughly out-played on offense, defense and special teams on Thursday at South Florida.
The Bulls closed the game with 34 unanswered points to secure a 34-7 victory over a College Football Playoff participant from last season.
Here is how Pro Football Focus graded Boise State’s top players following the game.
NOTE: In PFF’s grading system, 60 is average, 70 is good and 80 is elite. All grades undergo a midweek review and are subject to change.
OFFENSE
Quarterback
Maddux Madsen: 80 snaps, 51.2 PFF grade, 45.2 Passing grade, 68.3 Rushing grade
Running backs
Sire Gaines: 44 snaps, 64.3 PFF grade, 66.0 Rushing grade
Malik Sherrod: 31 snaps, 54.6 PFF grade, 61.9 Rushing grade
Dylan Riley: 12 snaps, 56.0 PFF grade, 56.7 Rushing grade
Wide receivers
Chris Marshall: 62 snaps, 56.1 PFF grade
Latrell Caples: 55 snaps, 65.3 PFF grade
Ben Ford: 51 snaps, 62.8 PFF grade
Chase Penry: 26 snaps, 54.0 PFF grade
Cameron Bates: 12 snaps, 70.5 PFF grade
Tight ends
Matt Lauter: 65 snaps, 42.4 PFF grade, 40.8 Receiving grade, 60.2 Run block grade
Matt Wagner: 39 snaps, 57.4 PFF grade, 50.5 Receiving grade, 63.1 Run block grade
Offensive line
Daylon Metoyer: 87 snaps, 62.1 PFF grade, 81.6 Run block grade, 47.1 Pass block grade
Jason Steele: 87 snaps, 68.5 PFF grade, 71.0 Run block grade, 61.9 Pass block grade
Roger Carreon: 80 snaps, 59.9 PFF grade, 54.6 Run block grade, 69.7 Pass block grade
Kage Casey: 80 snaps, 78.3 PFF grade, 78.4 Run block grade, 75.1 Pass block grade
Mason Randolph: 80 snaps, 63.7 PFF grade, 61.1 Run block grade, 66.6 Pass block grade
DEFENSE
Defensive end
Jayden Virgin-Morgan: 50 snaps, 79.2 PFF Grade, 67.6 Run defense
Max Stege: 47 snaps, 59.7 PFF grade, 59.0 Run defense
Malakai Williams: 8 snaps, 44.8 PFF grade, 48.2 Run defense
Defensive tackle
Braxton Fely: 31 snaps, 74.9 PFF grade, 73.2 Run defense
David Latu: 23 snaps, 72.2 PFF grade, 70.9 Run defense
Michael Madrie: 19 snaps, 66.5 PFF grade, 67.5 Run defense
Dion Washington: 17 snaps, 57.6 PFF grade, 58.5 run defense
Lopez Sanusi: 11 snaps, 60.8 PFF grade, 62.1 Run defense
Keanu Mailoto: 11 snaps, 53.9 PFF grade, 56.1 Run defense
Linebackers
Marco Notarainni: 52 snaps, 61.5 PFF grade, 74.3 Run defense
Jake Ripp: 36 snaps, 82.8 PFF grade, 84.2 Run defense
Boen Phelps: 23 snaps, 48.9 PFF grade, 44.3 Run defense
Defensive backs
Ty Benefield: 55 snaps, 58.3 PFF grade, 66.5 Coverage grade
Zion Washington: 54 snaps, 62.5 PFF grade, 59.7 Coverage grade
Davon Banks: 53 snaps, 64.6 PFF grade, 77.3 Coverage grade
A’Marion McCoy: 46 snaps, 61.3 PFF grade, 67.6 Coverage grade
Jeremiah Earby: 44 snaps, 39.9 PFF grade, 39.2 Coverage grade