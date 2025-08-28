HBCU Football Players Added To NFL Practice Squads
Here are Wednesday's practice squad additions involving HBCU football alums, per the NFL.
HBCU PLAYERS ADDED TO NFL PRACTICE SQUADS
- Nick Leverett (Arizona Cardinals) – Offensive Lineman, North Carolina Central
- Chris Blair (Atlanta Falcons) – Wide Receiver, Alcorn State
- Brandon Parker (Atlanta Falcons) – Tackle, North Carolina A&T (Veteran)
- Ricky Lee (Jacksonville Jaguars) – Tackle, North Carolina A&T
- Bell, Quinton (Miami Dolphins) – Linebacker, Prairie View A&M (Veteran)
- Smith, Aaron (New York Jets) – Linebacker, South Carolina State
- Terrell Jennings (New England Patriots) - Running Back, Florida A&M
- Antonio Hamilton Sr. (Washington Commanders) – Defensive Back, South Carolina State (Veteran)
- Robert McDaniel (Washington Commanders) – Defensive Back, Jackson State
No word on DE Isaiah Land (FAMU) and RB Ian Wheeler (Howard).
NFL Cuts Tracker: Team-By-Team HBCU Football Players Who Made The 53-Man Rosters
Today, all 32 teams submitted their annual roster cuts to the National Football League headquarters for final review and approval.
Several prominent former HBCU football players and a few rookies were able to land on teams' initial 53-man rosters after proving themselves during summer training camp and preseason games.
We are tracking where the former HBCU football players are landing in the National Football League:
53-MAN ROSTER ADDITIONS (HBCU PLAYERS UNDER 3 YEARS)
- Baltimore Ravens: Carson Vinson, OL - Alabama A&M
- Buffalo Bills: Brandon Codrington, DB/Specialist - North Carolina Central
- Carolina Panthers: Claudin Cherelus, LB - Alcorn State
- Cleveland Browns: Shedeur Sanders, QB - Jackson State/Colorado
- Dallas Cowboys: James 'The Problem' Houston IV, DE - Jackson State
- Dallas Cowboys: Markquese Bell, DB - Florida A&M
- Green Bay Packers: Emmanuel D. Wilson, RB - Fort Valley State
- Jacksonville Jaguars: Bhayshul Tuten, RB - North Carolina A&T
- Jacksonville Jaguars: Travis Hunter, DB/WR - Jackson State/Colorado
- Cobie Durant, DB - South Carolina State
- Los Angeles Rams: Xavier Smith, WR - Florida A&M
- Minnesota Vikings: Elijah Williams, DL - Morgan State
- New Orleans Saints: Torricelli Simpkins III, OL - North Carolina Central/South Carolina
- New York Giants: Jamie Gillan, P - UAPB
- Washington Commanders: Jacory 'Bill' Croskey-Merritt, RB - Alabama State/Arizona
VETERANS (HBCU PLAYERS OVER 3 YEARS)
- Atlanta Falcons: Khadarel Hodge, WR - Prairie View A&M
- Baltimore Ravens: Corey Bullock, OL - North Carolina Central
- Houston Texans: Tytus Howard, OL - Alabama State
- Indianapolis Colts: Grover Steward, DL - Albany State
- Kansas City Chiefs: Bryan Cook, S - Howard
- Kansas City Chiefs: Joshua Williams, DB - Fayetteville State
- Miami Dolphins: Kion Smith, OL - Fayetteville State
- Minnesota Vikings: Javon Hargrave, DL - South Carolina State
- Washington Commanders: Bobby Wagner, LB - Howard (Master's)
- Washington Commanders: Trent Scott, OL - Grambling State (Master's)
NOTABLE HBCU PLAYERS WAIVED (PROJECTED FOR PRACTICE SQUAD ADDITIONS)
- Arizona Cardinals: Nick Leverett, OL - North Carolina Central
- Atlanta Falcons: Chris Blair, WR - Alcorn State
- Chicago Bears: Ian Wheeler, RB - Howard
- Indianapolis Colts: Isaiah Land, DE - Florida A&M
- New England: Isaiah Bolden, DB/Specialist - Jackson State
- Washington Commanders: Robert McDaniel, DB - Jackson State (Per Source)
- Washington Commanders: Antonio Hamilton Sr., DB - South Carolina State
- Tampa Bay Buccaneers: Shilo Sanders, DB - Jackson State/Colorado
RUMORS ANREPORTS
Robert McDaniel, a former star defensive back at Jackson State, has been informed by the Washington Commanders that they want him to return to their practice squad, per a source.
Reports indicate that the CFL and a couple of NFL teams are interested in Shilo Sanders.
After successful preseasons, Chris Blair, Ian Wheeler, and Isaiah Land will return to their clubs' practice squads.