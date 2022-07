Louisville Football's 2022 Preseason Depth Chart Unveiled

LOUISVILLE, Ky. - With the 2022 season opener at Syracuse less than 50 days away, we now have an answer as to who will start for the Cardinals.

Ahead of the 2022 ACC Football Kickoff, the University of Louisville football program released their 2022 Media Guide, which included their preseason depth chart.

There is a healthy amount of returning regular starters, with a sprinkling of transfers and players lifted into new starting roles. Louisville returns 17 players who notched at least one start in 2021, and of the 23 offensive and defensive starting role, only six are filled by those who had not previously started a game.

Louisville's 2022 Preseason Depth Chart:

Offense

Quarterback

Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

Evan Conley (6-2, 212, Jr.)

Brock Domann (6-2, 227, Jr.)

Running Back

Jalen Mitchell (5-10, 214, R-So.)

OR Trevion Cooley (5-10, 211, So.)

OR Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

OR Tiyon Evans (5-11, 210, Jr.)

Left Tackle



Trevor Reid (6-5, 307, Sr.)

Michael Gonzalez (6-4, 305, So.)

Left Guard



Caleb Chandler (6-4, 300, R-Sr.)

Luke Kandra (6-4, 314, So.)

Center



Bryan Hudson (6-4, 310, R-Jr.)

Austin Collins (6-3, 283, R-Fr.)

Right Guard



Adonis Boone (6-5, 295, Sr.)

Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

Right Tackle



Renato Brown (6-4, 317, R-So.)

Kobe Baynes (6-4, 293, R-Fr.)

Wide Receiver



Tyler Hudson (6-2, 197, Jr.)

Jaelin Carter (6-2, 208, Sr.)

Wide Receiver



Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

Braden Smith (5-10, 192, Sr.)

Wide Receiver



Dee Wiggins (6-3, 195, Jr.)

Josh Johnson (5-11, 187, Gr.)

Half Back



Marshon Ford (6-2, 240, R-Jr.)

Isaac Martin (6-1, 251, R-Sr.)

OR Duane Martin (6-2, 255, So.)

Tight End



Dez Melton (6-3, 240, R-So.)

Francis Sherman (6-3, 234, R-So.)

Defense

Defensive End

Ashton Gillotte (6-2, 265, So.)

Ramon Puryear (6-3, 268, R-So.)

Zach Edwards (6-3, 265, R-So.)

Nose Tackle



Dezmond Tell (6-1, 285, So.)

Jermayne Lole (6-2, 305, Sr.)

Caleb Banks (6-7, 303, R-Fr.)

Defensive End



YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

Mason Reiger (6-4, 254, So.)

Ryheem Craig (6-3, 220, R-Fr.)

Outside Linebacker (CARD)



Yasir Abdullah (6-1, 235, Sr.)

Kam Wilson (6-2, 228, R-Fr.)

Allen Smith (6-2, 230, R-So.)

Middle Linebacker



Monty Montgomery (5-11, 220, R-Sr.)

Dorian Jones (6-0, 235, R-So.)

Jaylin Alderman (6-1, 226, So.)

Middle Linebacker



MoMo Sanogo (6-1, 227, R-Sr.)

K.J. Cloyd (6-2, 221, Jr.)

Jackson Hamilton (6-0, 219, R-Fr.)

Outside Linebacker (DOG)



Ben Perry (6-2, 212, R-Fr.)

Marvin Dallas (6-1, 190, Sr.)

Cornerback



Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

Trey Franklin (5-10, 180, R-So.)

Quincy Riley (6-0, 181, Jr.)

Strong Safety

Josh Minkins (6-2, 196, So.)

M.J. Griffin (6-1, 210, So.)

D'Angelo Hutchinson (6-3, 185, Fr.)

Jeremiah Caldwell (6-3, 175, Fr.)

Free Safety

Kenderick Duncan (6-3, 206, R-Sr.)

Nicario Harper (6-1, 205, Jr.)

Shavarick Williams (6-0, 185, So.)

Cornerback



Kei'Trel Clark (5-10, 180, Jr.)

Rance Conner (5-10, 186, R-Fr.)

OR Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 182, So.)

Derrick Edwards III (5-10, 177, R-Fr.)

Special Teams

Placekicker

James Turner (6-0, 205, Jr.)

Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Kickoff Specialist

Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

Long Snapper

Drew Brenowitz (5-10, 210, Sr.)

Holder

Brady Hodges (6-1, 198, So.)

Mark Vassett (6-4, 220, So.)

Punter

Mark Vassett (6-4, 220, So.)

Brady Hodges (6-1, 198, So.)

Kick Returner

Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

Punt Returner

Josh Johnson (5-11, 187, Gr.)

(Photo of Scott Satterfield: Jamie Rhodes - USA TODAY Sports)

