Louisville Football's Complete 2022 Player Roster

LOUISVILLE, Ky. - Below is the complete player roster for Louisville Cardinals football program heading into the 2022 season, by position and separated by players on scholarship and walk-ons:

Quarterback

Scholarship (4)

3 Malik Cunningham (6-1, 190, R-Sr.)

6 Evan Conley (6-2, 207, Jr.)

19 Brock Domann (6-2, 228, Jr.)

2 Khalib Johnson (6-2, 218, Fr.)

Walk-On (3)

17 Nathan McElroy (6-2, 195, So.)

14 Sam Vaulton (6-3, 208, Fr.)

13 Sam Young (6-3, 180, Fr.)

Running Back

Scholarship (5)

7 Tiyon Evans (5-11, 210, Jr.)

15 Jalen Mitchell (5-10, 214, R-So.)

25 Jawhar Jordan (5-10, 180, R-So.)

23 Trevion Cooley (5-10, 211, So.)

20 Maurice Turner (5-10, 186, Fr.)

Walk-On (1)

30 Grant Goodman (5-11, 195, Fr.)

Wide Receiver

Scholarship (7)

11 Josh Johnson (5-11, 187, Gr.)

4 Braden Smith (5-10, 185, Sr.)

0 Tyler Hudson (6-2, 197, Jr.)

2 Dee Wiggins (6-3, 195, Jr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 163, So.)

80 Chris Bell (6-2, 220, Fr.)

83 Chance Morrow (6-6, 200, Fr.)

Walk-On (7)

88 Jaelin Carter (6-2, 208, Sr.)

36 Jatavian Churchill (5-11, 172, So.)

86 Elijah Downing (6-3, 196, R-Fr.)

81 Christian Henry (6-1, 185, R-Fr.)

18 Bradley West (5-9, 164, R-Fr.)

82 Gerald Hanson (6-1, 195, Fr.)

37 Austin Holland (Fr.)

Tight End

Scholarship (6)

41 Isaac Martin (6-1, 251, R-Sr.)

5 Marshon Ford (6-2, 240, R-Jr.)

84 Dez Melton (6-3, 240, R-So.)

45 Duane Martin (6-2, 255, So.)

82 Victor Mullen (6-7, 240, R-Fr.)

85 Nate Kurisky (6-3, 225, Fr.)

Walk-On (3)

42 Josh Lifson (6-3, 230, Sr.)

44 Frances Sherman (6-3, 234, R-So.)

89 Gage Reale (6-4, 235, Fr.)

Offensive Line

Scholarship (14)

55 Caleb Chandler (6-4, 297, R-Sr.)

74 Adonis Boone (6-5, 303, Sr.)

70 Trevor Reid (6-5, 307, Sr.)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-So.)

56 Renato Brown (6-4, 317, R-So.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 309, So.)

67 Luke Kandra (6-4, 314, So.)

51 Austin Collins (6-3, 283, R-Fr.)

75 Aaron Gunn (6-4, 312, R-Fr.)

63 Max Cabana (6-6, 297, Fr.)

79 Makhete Gueye (6-7, 270, Fr.)

65 Izaiah Reed (6-6, 295, Fr.)

60 Sam Secrest (6-6, 307, Fr.)

Walk-On (2)

72 Emmanual Sowders (6-4, 272, Sr.)

76 Travis Taylor (6-3, 285, So.)

Nose Tackle

Scholarship (6)

90 Jermayne Lole (6-2, 324, Sr.)

99 Dezmond Tell (6-1, 296, So.)

54 Caleb Banks (6-7, 300, R-Fr.)

93 Jared Dawson (6-1, 275, R-Fr.)

92 Henry Bryant (5-11, 277, R-Fr.)

91 Tawfiq Thomas (6-4, 311, Fr.)

Walk-On (1)

97 Card Biddings (6-2, 285, Fr.)

Defensive End

Scholarship (8)

6 YaYa Diaby (6-4, 270, Sr.)

31 Zach Edwards (6-3, 265, R-So.)

41 Ramon Puryear (6-3, 268, R-So.)

9 Ashton Gillotte (6-2, 265, So.)

20 Victoine Brown (6-4, 241, R-Fr.)

32 Ryheem Craig (6-3, 220, R-Fr.)

96 R.J. Sorensen (6-3, 267, R-Fr.)

44 Selah Brown (6-2, 250, Fr.)

Walk-On (2)

50 Yirayah LaNier (6-2, 245, So.)

95 Mason Reiger (6-4, 254, So.)

Inside Linebacker

Scholarship (8)

7 Monty Montgomery (5-11, 220, R-Sr.)

1 MoMo Sanogo (6-1, 235, R-Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 229, Jr.)

11 Dorian Jones (6-0, 236, R-So.)

42 Allen Smith (6-2, 228, R-So.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 226, So.)

17 Jackson Hamilton (6-0, 221, R-Fr.)

34 T.J. Quinn (6-0, 225, R-Fr.)

Walk-On (4)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, Sr.)

46 Darrian Bell (6-0, 222, So.)

43 Jack Reiger (6-1, 225, So.)

58 Charlie Ely (6-2, 227, R-Fr.)

Outside Linebacker

Scholarship (6)

22 Yasir Abdullah (6-1, 242, Sr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 190, Sr.)

21 Nicario Harper (6-1, 203, Jr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 212, R-Fr.)

15 Kameron Wilson (6-2, 229, R-Fr.)

19 Popeye Williams (6-3, 233, Fr.)

Walk-On (1)

48 Hale Bohler (6-3, 220, R-Fr.)

Cornerback

Scholarship (7)

2 Chandler Jones (5-10, 186, Sr.)

13 Kei'Trel Clark (5-10, 177, Jr.)

3 Quincy Riley (6-0, 185, Jr.)

12 Jarvis Brownlee Jr. (5-11, 186, So.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, R-So.)

18 Rance Conner (5-10, 186, R-Fr.)

0 Derrick Edwards III (5-10, 177, R-Fr.)

Walk-On (3)

45 Seth Pugh (6-2, 200, So.)

40 Darius Jones (5-11, 180, R-Fr.)

48 Dakadrien Sanders (5-10, 175, Fr.)

Safety

Scholarship (7)

27 Kenderick Duncan (6-3, 206, R-Sr.)

30 Shavarick Williams (6-0, 185, So.)

26 M.J. Griffin (6-1, 210, So.)

5 Josh Minkins (6-2, 196, So.)

33 Jeremiah Caldwell (6-3, 175, Fr.)

25 D'Angelo Hutchinson (6-3, 185, Fr.)

35 Antonio Watts (6-2, 217, Fr.)

Walk-On (2)

29 Jeremy Hamilton (6-1, 200, Fr.)

39 Daniel Martens (6-0, 185, Fr.)

Special Teams

Scholarship (3)

32 Kicker James Turner (6-0, 205, Jr.)

40 Kicker Brock Travelstead (6-1, 203, So.)

49 Punter Mark Vassett (6-4, 220, So.)

Walk-On (5)

93 Kicker Brady Hodges (6-1, 198, So.)

43 Long Snapper Shai Kochav (6-3, 235, R-Fr.)

94 Kicker Cole Hussung (5-10, 185, Fr.)

98 Kicker Nick Keller (Fr.)

37 Long Snapper Jacob Williams (6-0, 175, Fr.)

Player Totals

Scholarship Players: 81

Walk-Ons: 34

Total: 115

(Photo of Louisville Players: Matt Stone - Courier Journal via Imagn Content Services, LLC)

