Depth Charts: Louisville vs. Boston College

(Photo of Malik Cunningham: Atlantic Coast Conference Pool)

LOUISVILLE, Ky. - After getting back into the win column by shutting out Syracuse, the Louisville football program hits the road for a final time this season for an ACC showdown against Boston College.

The Cardinals snapped their two-game losing streak with a 30-0 win over Syracuse last Saturday at Cardinal Stadium — the first shutout over a Power 5 team since a 34-0 win over North Carolina in 2004. The Cardinals allowed just 137 yards of total offense on the night, the lowest total by an opponent since giving up just 80 to Murray State in 2017, and the lowest by an FBS opponent since Boston College had 79 yards in 2015.

Boston College is coming off of two bye weeks in a row, having last played in a 45-31 loss vs. Notre Dame on Nov. 14. At 5-4 on the season and 4-4 in ACC play, the Eagles have exceeded their preseason expectations thanks in part to new head coach Jeff Hafley & transfer QB Phil Jurkovic.

Here are the depth charts for both Louisville & Boston College:

Louisville Cardinals (3-6, 2-6 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Malik Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

36 Maurice Burkley (6-0, 220, R-SR)

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-FR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

88 Roscoe Johnson (6-0, 190, GR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)



Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

99 Dezmond Tell (6-1, 266, FR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

or 11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)



Cornerback

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)



Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

25 Josh Minkins (6-2, 179, FR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)



Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

Boston College Eagles (5-4, 4-4 ACC)

Offense

Left Tackle

77 Zion Johnson 6-3 310 Sr.

67 Jack Conley 6-7 317 R-Fr.

Left Guard

73 Christian Mahogany 6-3 316 R-Fr.

71 Nate Emer 6-4 295 R-Jr.

Center

72 Alec Lindstrom 6-4 290 R-So.

71 Nate Emer 6-4 295 R-Jr.

Right Guard

64 Ben Petrula 6-5 315 Sr.

58 Blerim Rustemi 6-3 295 R-Fr.

Right Tackle

78 Tyler Vrabel 6-5 305 R-So.

67 Jack Conley 6-7 317 R-Fr.

Wide Receiver (X)

11 CJ Lewis 6-3 217 R-Jr.

84 Taji Johnson 6-3 208 Fr.

Wide Receiver (F)

86 Jaelen Gill 6-0 195 R-So.

13 Jehlani Galloway 5-11 186 R-So.

Tight End

80 Hunter Long 6-5 253 R-Jr.

81 Spencer Witter 6-5 240 R-Fr.

Running Back

26 David Bailey 6-0 236 Jr.

23 Travis Levy 5-11 198 Sr.

Quarterback

5 Phil Jurkovec 6-5 226 R-So.

6 Dennis Grosel 6-1 223 R-Jr.

14 Sam Johnson 6-3 210 R-Fr.

Wide Receiver (Z)

4 Zay Flowers 5-11 178 So.

13 Jehlani Galloway 5-11 186 R-So.

Defense

Left End

44 Brandon Barlow 6-4 255 Gr.

11 Shita Sillah 6-4 245 So

Nose Tackle

9 Chibueze Onwuka 5-11 285 Gr.

99 TJ Rayam 6-0 290 Sr.

OR 94 Ryan Betro 6-3 295 R-So.

Defensive Tackle

93 Luc Bequette 6-2 290 Gr.

96 Cam Horsley 6-3 285 Fr.

Right End

97 Marcus Valdez 6-0 258 R-Jr.

4 Maximillian Roberts 6-1 250 Gr.

Strongside Linebacker

28 John Lamot 6-0 230 Gr.

34 Joe Sparacio 5-10 222 R-So.

Middle Linebacker

14 Max Richardson 6-0 230 Gr.

36 Paul Theobald 6-2 228 R-Jr.

Weakside Linebacker

55 Isaiah McDuffie 6-1 224 R-Jr.

32 Nick DeNucci 6-1 220 R-So.

Cornerback (Left)

20 Elijah Jones 6-2 185 R-So.

OR 3 Jason Maitre 5-10 187 R-So.

7 Tate Haynes 6-1 185 R-Jr.

Strong Safety

8 Jahmin Muse 6-0 214 R-Jr.

OR 5 Deon Jones 6-0 200 Gr.

27 Kam Arnold 6-1 215 Fr.

Free Safety

5 Deon Jones 6-0 200 Gr.

OR 18 Mike Palmer 6-1 195 Gr.

35 Jalen Williams 6-0 195 R-Fr.

Cornerback (Right)

10 Brandon Sebastian 6-0 185 R-Jr.

OR 21 Josh DeBerry 5-11 180 So.

3 Jason Maitre 5-10 187 R-So.

Special Teams

Placekicker

41 Aaron Boumerhi 6-0 196 Gr.

37 Danny Longman 6-1 190 Jr.

Kickoffs

37 Danny Longman 6-1 190 Jr.

94 Stephen Ruiz 6-4 208 R-So.

Punter

95 Grant Carlson 5-11 190 Gr.

37 Danny Longman 6-1 190 Jr.

Holder

98 John Tessitore 5-11 182 R-So.

95 Grant Carlson 5-11 190 Gr.

OR 6 Dennis Grosel 6-1 223 R-Jr.

Kickoff Returner

23 Travis Levy 5-11 205 Jr.

4 Zay Flowers 5-11 178 So.

OR 86 Jaelen Gill 6-0 195 R-So.

Punt Returner

23 Travis Levy 5-11 205 Jr.

4 Zay Flowers 5-11 178 So.

OR 86 Jaelen Gill 6-0 195 R-So.

Long Snapper

46 Aidan Livingston 5-11 216 So.

47 Donovan Cahill 6-0 210 Gr.

