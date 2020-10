Depth Charts: Louisville vs. Notre Dame

SOUTH BEND, In. - Louisville concludes its three-game road trip with a visit to Notre Dame on Saturday for their second appearance at Notre Dame Stadium in program history.

The Cardinals dropped their third-straight game for the first time under Scott Satterfield, falling 46-27 at Georgia Tech last Friday. After opening the season with a win over Western Kentucky, the Cardinals have lost their first three ACC games for the first time since 2018.

Taking the field for the first time in three weeks, fourth-ranked Notre Dame used the ground game to run past the Florida State Seminoles, 42-26, Saturday night at Notre Dame Stadium.

Here are the depth charts for both teams ahead of their primetime matchup:

Louisville Cardinals (1-2, 0-2 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Micale Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

86 Corey Reed (6-3, 210, JR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)

Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

99 Dezmond Tell (6-1, 266, FR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

95 Thurman Geathers (6-3, 230, R-SO)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

35 Zay Peterson (6-1, 210, FR)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, JR)

Cornerback

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)

Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

33 Isaiah Hayes (6-1, 208, SR)

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)



Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

36 Maurice Burkley (6-0, 210, R-SR)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

Notre Dame Fighting Irish (3-0, 2-0 ACC)

Offense

Quarterback

12 Ian Book (6-0, 206, Gr.)

7 Brendon Clark (6-1, 212, So.)

Running Back

23 Kyren Williams (5-9, 194, So.)

25 Chris Tyree (5-9, 188, Fr.)

or 34 Jahmir Smith (5-11, 205, Jr.)

or 20 C’Bo Flemister (5-11, 201, Jr.)

or 8 Jafar Armstrong (6-0, 220, Sr.)

Left Tackle

74 Liam Eichenberg (6-6, 302, Gr.)

73 Andrew Kristofic (6-5, 292, So.)

Left Guard

69 Aaron Banks (6-5, 330, Sr.)

76 Dillan Gibbons (6-4, 309, Sr.)

Center

55 Jarrett Patterson (6-4, 305, Jr.)

52 Zeke Correll (6-3, 295, So.)

Right Guard

78 Tommy Kraemer (6-5, 317, Gr.)

56 John Dirksen (6-5, 306, Jr.)

Right Tackle

72 Robert Hainsey (6-4, 290, Sr.)

75 Josh Lugg (6-6, 310, Sr.)

Wide Receiver

0 Braden Lenzy (5-11, 181, Jr.)

11 Ben Skowronek (6-3, 224, Gr.)

Wide Receiver

3 Avery Davis (5-11, 202, Sr.)

13 Lawrence Keys III (5-10, 173, Jr.)

Wide Receiver

88 Javon McKinley (6-2, 215, Gr.)

18 Joe Wilkins Jr. (6-1, 190, Jr.)

or 4 Kevin Austin Jr. (6-2, 215, Jr.)

Tight End

89 Brock Wright (6-4, 255, Sr.)

24 Tommy Tremble (6-4, 248, Jr.)

or 85 George Takacs (6-6, 245, Jr.)

or 87 Michael Mayer (6-5, 235, Fr.)

Defense

Defensive End

9 Daelin Hayes (6-3, 270 Gr.)

29 Ovie Oghoufo (6-3, 240 Jr.)

or 7 Isaiah Foskey (6-4, 257 So.)

Defensive Tackle

57 Jayson Ademilola (6-3, 279, Jr.)

56 Howard Cross III (6-0, 275, So.)

Nose Guard

41 Kurt Hinish (6-1, 296, Sr.)

54 Jacob Lacey (6-1, 293, So.)

99 Rylie Mills (6-5, 259, Fr.)

Defensive End

91 Adetokunbo Ogundeji (6-4, 268, Gr.)

19 Justin Ademilola (6-1, 248, Jr.)

or 7 Isaiah Foskey (6-4, 257, So.)

Buck Linebacker

33 Shayne Simon (6-2, 230, Jr.)

or 35 Marist Liufau (6-2, 226, So.)

Mike Linebacker

40 Drew White (6-0, 227, Sr.)

52 Bo Bauer (6-2, 230, Jr.)

Rover

6 Jeremiah Owusu-Koramoah (6-1, 215, Sr.)

10 Isaiah Pryor (6-1, 204, Gr.)

Cornerback

4 Nick McCloud (6-0, 192, Gr.)

5 Cam Hart (6-2, 207, So.)

Free Safety

14 Kyle Hamilton (6-4, 219, So.)

12 DJ Brown (6-0, 194, Jr.)

or 10 Isaiah Pryor (6-1, 204, Gr.)

Strong Safety

20 Shaun Crawford (5-9, 180, Gr.)

3 Houston Griffith (5-11, 204, Jr.)

16 KJ Wallace (5-10, 189, So.)

Cornerback

28 TaRiq Bracy (5-10, 180, Jr.)

or 26 Clarence Lewis (5-11, 192, Fr.)

Special Teams

Kickoffs

39 Jonathan Doerer (6-3, 197, Sr.)

38 Dawson Goepferich (6-2, 200, Gr.)

Placekicker

39 Jonathan Doerer (6-3, 197, Sr.)

38 Dawson Goepferich (6-2, 200, Gr.)

Punter

19 Jay Bramblett (6-1, 193, So.)

38 Dawson Goepferich (6-2, 200, Gr.)

Long Snapper

65 Michael Vinson (6-2, 226, Jr.)

44 Alex Peitsch (6-1, 208, Fr.)

Holder

19 Jay Bramblett (6-1, 193, So.)

14 J.D. Carney (5-10, 180, Sr.)

Punt Returner

4 Kevin Austin Jr. (6-2, 215, Jr.)

or 32 Matt Salerno (6-0, 196, Jr.)

Kickoff Returner

25 Chris Tyree (5-9, 188, Fr.)

8 Jafar Armstrong (6-0, 220, Sr.)

