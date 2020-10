Depth Charts: Louisville vs. Florida State

LOUISVILLE, Ky. - Louisville returns home for the first time in over a month this Saturday to take on the Florida State Seminoles.

Despite giving up only 338 yards of offense, the Cardinals fell at No. 4 Notre Dame 12-7. The seven points allowed were the lowest the Cardinals have given up to a Power 5 opponent in the Scott Satterfield era.

FSU’s win over the No. 5 North Carolina marked the first victory in Doak Campbell Stadium for an unranked Florida State team over a top-five opponent since Oct. 16, 1965, when FSU defeated No. 5 Georgia 10-3.

Florida State owns a 16-4 all-time series advantage over the Cardinals, with the Seminoles winning four of the last seven contests. In the last meeting, Cam Akers scored three touchdowns and Alex Hornibrook came off the bench and threw a 60- yard touchdown pass in the fourth quarter as Florida State defeated Louisville 35-24.

Louisville Cardinals (1-4, 0-4 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Malik Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

10 Javian Hawkins (5-9, 196, R-SO)

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

75 Robbie Bell (6-5, 294, R-SR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

86 Corey Reed (6-3, 210, JR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)

Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

99 Dezmond Tell (6-1, 266, FR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

95 Thurman Geathers (6-3, 230, R-SO)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

35 Zay Peterson (6-1, 210, FR)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, JR)

Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)



Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

33 Isaiah Hayes (6-1, 208, SR)

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)



Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

or 49 Ryan Harwell (6-2, 190, JR)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

36 Maurice Burkley (6-0, 210, R-SR)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

Florida State Seminoles (2-3, 1-3 ACC)

Offense

Quarterback

13 JORDAN TRAVIS 6-1 200 R-SO.

1 James Blackman 6-5 190 r-Jr.

or 18 Tate Rodemaker 6-4 197 Fr.

or 12 Chubba Purdy 6-2 212 Fr.

Running Back

0 JASHAUN CORBIN 6-0 220 R-SO.

14 Deonté Sheffield 5-11 209 r-Jr.

or 22 Ja'Khi Douglas 5-9 193 Fr

Tail Back

8 La'DAMIAN WEBB 5-8 190 SO.

or 9 LAWRANCE TOAFILI 6-0 180 FR.

Wide Receiver

11 WARREN THOMPSON 6-3 201 R-SO.

or 83 JORDAN YOUNG 6-2 208 R-SO.or 88 KENTRON POITIER 6-3 200 FR.

Wide Receiver

80 ONTARIA WILSON 6-0 174 R-JR.6 Keyshawn Helton 5-9 171 Jr.

Tight End

87 CAMREN McDONALD 6-4 238 JR.

19 Wyatt Rector 6-2 236 r-So. or 45 Preston Daniel 6-4 235 Fr.

Left Tackle

76 DARIUS WASHINGTON 6-4 301 R-FR.or 58 DEVONTAY LOVE-TAYLOR 6-4 308 R-SR.

Left Guard

55 DONTAE LUCAS 6-3 315 SO.67 Thomas Shrader 6-5 283 Fr.

Center

53 MAURICE SMITH 6-3 286 R-FR.60 Andrew Boselli 6-5 321 r-Sr.

Right Guard

51 BAVEON JOHNSON 6-3 307 R-SR.59 Brady Scott 6-6 317 r-Jr.

Right Tackle

58 DEVONTAY LOVE-TAYLOR 6-4 308 R-SR.or 52 ROBERT SCOTT, JR. 6-5 305 FR.

Defense

Defensive End

13 JOSHUA KAINDOH 6-7 265 R-JR.30 Quashon Fuller 6-3 275 r-Fr.

Defesive Tackle

21 MARVIN WILSON 6-5 305 SR.16 Cory Durden 6-5 315 r-Jr.or 90 Tru Thompson 6-0 301 So

Nose Guard

91 ROBERT COOPER 6-2 332 JR.0 Fabien Lovett 6-4 315 r-So.

Fox End (Defensive End)

11 JANARIUS ROBINSON 6-5 260 R-SR.

39 Josh Griffis 6-4 256 Fr.

or 42 Deonte Williams 6-1 233 r-Sr.

Weakside Linebacker

1 EMMETT RICE 6-2 222 R-SR.14 Jaleel McRae 6-2 225 So.or 46 DJ Lundy 6-1 244 Fr.

Middle Linebacker

32 STEPHEN DIX, JR. 6-2 235 FR.

35 Leonard Warner III 6-4 245 Sr.

Stud Linebacker

33 AMARI GAINER 6-3 227 R-SO.20 Kalen DeLoach 6-1 213 So.28 DeCalon Brooks 5-10 210 r-Jr.

Cornerback

26 ASANTE SAMUEL, JR. 5-10 184 JR.3 Jarvis Brownlee, Jr. 5-11 172 r-Fr.

Free Safety

8 RENARDO GREEN 6-0 185 SO.or 18 TRAVIS JAY 6-2 191 R-FR.23 Sidney Williams 6-1 202 Fr.

Buck

6 JAIDEN LARS-WOODBEY 6-3 225 R-SO.or 5 HAMSAH NASIRILDEEN 6-4 220 SR.31 Raymond Woodie III 6-0 194 So.

Cornerback

7 JARRIAN JONES 6-0 190 SO.or 27 AKEEM DENT 6-1 191 SO.9 Meiko Dotson 5-11 195 r-Sr.

Special Teams

Placekicker

88 RYAN FITZGERALD 6-1 199 R-FR.

37 Parker Grothaus 6-2 220 r-Jr.

Punter

49 ALEX MASTROMANNO 6-1 206 FR.

30 Tommy Martin 5-11 188 r-Jr.

Long Snapper

42 GARRETT MURRAY 6-0 211 R-SO.or 41 GRANT GLENNON 6-3 233 R-JR.

Holder

30 TOMMY MARTIN 5-11 188 R-JR.49 Alex Mastromanno 6-1 206 Fr.

Kick Returner

18 TRAVIS JAY 6-2 191 R-FR.16 Corey Wren 5-10 185 Fr.

Kick Returner

0 JASHAUN CORBIN 6-0 220 R-SO.or 8 La'DAMIAN WEBB 5-8 190 SO.6 Keyshawn Helton 5-9 171 Jr.

Punt Returner

18 TRAVIS JAY 6-2 191 R-FR.6 Keyshawn Helton 5-9 171 Jr.

