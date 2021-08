Depth Charts: Louisville vs. Ole Miss

The 2021 season for the Cardinals and Rebels begins in Atlanta for the Chick-FIl-A Kickoff Game.

ATLANTA - The long offseason is finally over, and the 2021 college football season is finally here. Louisville will begin their season away from Cardinal Stadium, squaring off against Ole Miss in the Chick-Fil-A Kickoff Game at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Ga. Kickoff is set for Monday, Sept. 6 at 8:00 p.m. EST on ESPN.

Here are the depth charts for both Louisville and Ole Miss:

Changes from Louisville's Preseason Depth Chart:

Trevion Cooley is now the No. 3 running back, Maurice Burkley falls to No. 4

Jaelin Carter added as No. 3 receiver at X and Z

Justin Marshall or Tyler Harrell will start at Z receiver

Malik Clark or Dezmond Tell will start at nose tackle

Jaylin Alderman replaces T.J. Quinn as No. 3 weakside linebacker

Jack Fagot wins starting job at CARD outside linebacker over Marvin Dallas

Trey Franklin elevated to backup cornerback

Qwynnterrio Cole and Benjamin Perry flip spots at strong safety

Josh Minkins replaces Bralyn Oliver as backup free safety, Benjamin Perry also at No. 3 free safety

Brock Travelstead replaces Ryan Chalifoux as backup placekicker

Brady Hodges replaces Evan Conley as holder

Jordan Watkins listed as backup kick returner

Josh Johnson listed as backup punt returner

Louisville (0-0, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

60 Desmond Daniels (6-5, 270, Fr.)

Slot Receiver

4 Braden Smith (5-10, 185, So.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (X)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

or 11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

7 Monty Montgomery (5-11, 220, R-Jr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

13 Kei'Trel Clark (5-10, 172, So.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

4 Braden Smith (5-10, 192, So.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Ole Miss (0-0, 0-0 SEC)

Quarterback

2 Matt Corral (6-2, 205, Jr.)

12 Kinkead Dent (6-5, 210, So.)

7 Luke Altmyer (6-1, 205, Fr.)

Running Back

9 Jerrion Ealy (5-9, 185, Jr.)

25 Henry Parrish (5-10, 190, So.)

3 Kentrel Bullock (5-10, 210, So.)

24 Snoop Conner (5-10, 220, Jr.)

Wide Receiver

13 Braylon Sanders (6-0, 195, Sr.)

5 Dannis Jackson (5-11, 155, Jr.)

88 Bralon Brown (6-2, 205, Fr.)

Wide Receiver

11 Dontario Drummond (6-1, 220, Sr.)

10 John Rhys Plumlee (6-0, 200, Jr.)

OR 0 Jahcour Pearson (5-8, 190, Sr.)

Wide Receiver:

1 Jonathan Mingo (6-2, 225, Jr.)

17 Jadon Jackson (6-1, 195, So.)

84 Qua Davis (5-11, 210, Jr.)

Tight End:

83 Chase Rogers (6-2, 250, Jr.)

87 Hudson Wolfe (6-6, 240, Fr.)

28 Damarcus Thomas (6-2, 255, So.)

Left Tackle:

64 Nick Broeker (6-5, 305, Jr.)

76 Cedric Melton (6-4, 300, Fr.)

56 Reece McIntyre (6-4, 290, So.)

Left Guard:

54 Caleb Warren (6-5, 310, So.)

73 Eli Acker (6-5, 300, Fr.)

Center:

51 Orlando Umana (6-4, 316, Sr.)

75 Bryce Ramsey (6-1, 330, So.)

70 Carter Colquitt (6-4, 3-5, So.)

Right Guard:

55 Ben Brown (6-5, 315, Sr.)

77 Hamilton Hall (6-4, 305, Jr.)

OR 79 Jordan Rhodes (6-4, 335, Sr.)

Right Tackle:

78 Jeremy James (6-5, 305, So.)

72 Tobias Braun (6-6, 305, So.)

57 Micah Pettus (6-6, 340, Fr.)

Defense

Defensive End:

33 Cedric Johnson (6-3, 255, So.)

22 Tariqious Tisdale (6-5, 290, Sr.)

Defensive Tackle:

96 Isaiah Iton (6-2, 295, So.)

97 Jamond Gordon (6-2, 290, So.)

Nose Tackle:

94 Quentin Bivens (6-3, 305, Jr.)

OR 55 KD Hill (6-1, 310, Jr.)

Defensive End:

7 Sam Williams (6-4, 265, Sr.)

90 Tywone Malone (6-4, 310, Fr.)

17 Demon Clowney (6-3, 255, Fr.)

Outside Linebacker:

0 Lakia Henry (5-11, 230, Sr.)

OR 35 Mark Robinson (5-11, 235, Sr.)

36 Ashanti Cistrunk (6-1, 230, Jr.)

Middle Linebacker:

44 Chance Campbell (6-2, 240, Sr.)

OR 46 MoMo Sanogo (6-1, 230,, Sr.)

11 Austin Keys (6-2, 240, Fr.)

Nickelback:

3 Otis Reese (6-3, 215, Sr.)

4 Tylan Knight (5-7, 175, Sr.)

27 Tysheem Johnson (5-9, 205, Fr.)

Cornerback:

31 Jaylon Jones (5-11, 200, Sr.)

OR 6 Miles Battle (6-4, 205, Jr.)

28 Markevious Brown (5-10, 180, Fr.)

Cornerback:

24 Deane Leonard (6-0, 195, Sr.)

OR 5 Deantre Prince (6-0, 180, Jr.)

23 Jakorey Hawkins (5-11, 195, Jr.)

Strong Safety:

1 Jake Springer (6-1, 205, Sr.)

20 Keidron Smith (6-2, 210, Sr.)

Free Safety:

21 AJ Finley (6-2, 210, Jr.)

2 Jalen Jordan (5-9, 180, So.)

15 Derek Bermudez (6-0, 190, Fr.)

Special Teams

Kickoffs:

43 Caden Costa (6-0, 200, Fr.)

93 Cale Nation (5-10, 155, So.)

Placekicker:

43 Caden Costa (6-0, 200, Fr.)

93 Cale Nation (5-10, 155, So.)

Punter:

96 Mac Brown (6-4, 205, Sr.)

94 Walker Thompson (6-2, 175, Fr.)

Long Snapper:

49 Jared Lawrence (5-10, 200, Fr.)

Holder:

96 Mac Brown (6-4, 205, Sr.)

94 Walker Thompson (6-2, 175, Fr.)

Kick Returner:

9 Jerrion Ealy (5-9, 185, Jr.)

Punt Returner:

1 Jonathan Mingo (6-2, 225, Jr.)

(Photo of Scott Satterfield, Louisville Players: Scott Utterback - Louisville Courier Journal via Imagn Content Services, LLC)

