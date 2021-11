Depth Charts: Louisville vs. Kentucky

The Cardinals conclude the 2021 regular season with the annual Battle for the Governor's Cup against the Wildcats.

LOUISVILLE, Ky. - On the heels of back-to-back blowout victories, the Louisville football program is returning home for their regular season finale, taking on Kentucky in the annual Battle for the Governor's Cup.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Wildcats:

Louisville (6-5, 4-4 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Slot Receiver

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (Z)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

or 97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)



Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Duke:

Dorian Jones goes from No. 3 to No. 1 at weakside linebacker. K.J. Cloyd and Jaylin Alderman each slide down one spot.

Kentucky (8-3, 5-3 SEC)

Offense

Left Tackle

51 Dare Rosenthal, 6-7, 327, Jr-Tr

56 Deondre Buford, 6-3, 290, Fr-RS

Left Guard

68 Kenneth Horsey, 6-3, 302, Jr-2L

61 Austin Dotson, 6-6, 321, Sr-3L

Center

79 Luke Fortner, 6-6, 297, %Sr-4L

60 Quintin Wilson, 6-1, 296, Jr-2L

Right Guard

61 Austin Dotson, 6-6, 321, Sr-3L

62 Jager Burton, 6-4, 302, Fr-HS

Right Tackle

70 Darian Kinnard, 6-5, 338, Sr-3L

77 Jeremy Flax, 6-6, 338, So-RS

Tight End

83 Justin Rigg, 6-6, 261, %Sr-3L

80 Brenden Bates, 6-5, 255, Jr-2L

84 Izayah Cummings, 6-3, 230, So-1L

Tight End

80 Brenden Bates, 6-5, 255, Jr-2L

83 Justin Rigg, 6-6, 261, %Sr-3L

84 Izayah Cummings, 6-3, 230, So-1L

Wide Receiver (Z)

1 Wan’Dale Robinson, 5-10, 183, Jr-T

10 Chauncey Magwood, 6-0, 190, Fr-HS

Wide Receiver (X)

6 Josh Ali, 6-0, 190, %Sr-4L

86 DeMarcus Harris, 6-1, 180, So-1L

81 Isaiah Epps, 6-2, 188, Sr-3L

Quarterback

7 Will Levis, 6-3, 232, Jr-Tr

11 Beau Allen, 6-2, 208, So-1L

Running Back

24 Chris Rodriguez Jr., 5-11, 224, Jr-2L

0 Kavosiey Smoke, 5-9, 202, Jr-2L

Defense

Jack Linebacker

15 Jordan Wright, 6-5, 225, Sr-3L

13 J.J. Weaver, 6-5, 231, So-1L

Defensive End

4 Joshua Paschal, 6-3, 275, Sr-3L

90 Tre’vonn Rybka, 6-4, 301, Fr-RS

Nose Guard

50 Marquan McCall, 6-3, 344, Sr-3L

52 Justin Rogers, 6-3, 328, So-1L

Defensive Tackle

94 Abule Abadi-Fitzgerald, 6-6, 303, Sr-2L

92 Kahlil Saunders, 6-5, 270, Fr-HS

Middle Linebacker

10 Jacquez Jones, 6-0, 235, Sr-Tr

32 Trevin Wallace, 6-2, 220, Fr-HS

Weakside Linebacker

5 DeAndre Square, 6-1, 221, Sr-3L

6 Jared Casey, 6-3, 217, So-1L

or 44 Martez Thrower, 6-2, 212, Fr-HS

Nickelback/Sam Linebacker

9 Davonte Robinson, 6-2, 210, %Sr-3L

7 Vito Tisdale, 6-1, 188, So-1L

Cornerback

3 Cedrick Dort Jr., 5-11, 188, Sr-3L

37 Andru Phillips, 6-0, 182, Fr-RS

Cornerback

14 Carrington Valentine, 6-0, 188, So-1L

21 Quandre Mosely, 6-2, 192,%Sr-2L

Strong Safety

23 Tyrell Ajian, 6-0, 190, Sr-3L

34 Jalen Geiger, 6-1, 200, So-1L

Free Safety

29 Yusuf Corker, 6-0, 204, Sr-3L

30 Taj Dodson, 6-1, 194, So-1L

11 Moses Douglass, 6-2, 203, So-1L

Special Teams

Kicker

96 Matt Ruffolo, 5-11, 210, %Sr-2L

12 Chance Poore, 6-2, 219, Jr-2L

Punter

93 Wilson Berry, 6-4, 193, Fr-HS

or 94 Colin Goodfellow, 6-2, 233, %Sr-1L

Long Snapper

46 Cade Degraw, 5-11, 206, Jr-1L

55 Clay Perry, 6-0, 187, So-Sq

Punt Return

1 Wan’Dale Robinson, 5-10, 183, Jr-Tr

or 6 Josh Ali, 6-0, 190, %Sr-4L

Kickoff Return

28 Zach Johnson, 5-10, 195, %Sr-4L

1 Wan’Dale Robinson, 5-10, 183, Jr-Tr

Holder

12 Chance Poore, 6-2, 219, Jr-2L

94 Colin Goodfellow, 6-2, 233, %Sr-1L

