Depth Charts: Louisville vs. UCF

LOUISVILLE, Ky. - On the heels of capturing their first win of the 2021 season, the Louisville football program is preparing for their third game in 12 days, and welcoming UCF for a primetime matchup at Cardinal Stadium.. Kickoff is set for Friday, Sept. 17 at 7:30 p.m. EST.

Here are the depth charts for both Louisville and UCF:

Louisville (1-1, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

60 Desmond Daniels (6-5, 270, Fr.)

Slot Receiver

4 Braden Smith (5-10, 185, So.)

or 11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (X)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

or 11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

7 Monty Montgomery (5-11, 220, R-Jr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

13 Kei'Trel Clark (5-10, 172, So.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

4 Braden Smith (5-10, 192, So.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's EKU Depth Chart:

Greedy Vance now starts at cornerback over Chandler Jones, is still listed as a backup behind Kei'Trel Clark on the other side of the field. Trey Franklin moves to No. 3 behind Jones.

UCF (2-0, 0-0 American)

Offense

Quarterback

11 Dillon Gabriel (6-0, 200, Jr.)

16 Mikey Keene (5-11, 180, Fr.)

Running Back

5 Isaiah Bowser (6-1, 225, Sr.)

25 Johnny Richardson (5-7, 170, So.)

or 6 Mark-Antony Richards (6-1, 215, r-So.)

Tight End

88 Jake Hescock (6-7, 250, r-Sr.)

82 Alec Holler (6-3, 230, r-Jr.)

Wide Receiver

3 Brandon Johnson (6-2, 195, r-Sr.)

80 Nate Craig-Myers (6-2, 205, r-Sr.)

or 15 Jordan Johnson (6-2, 185, r-Fr.)

Wide Receiver

1 Jaylon Robinson (5-9, 180, r-Jr.)

2 Kaedin Robinson (6-2, 205, So.)

or 0 Titus Mokiao-Atimalala (6-1, 175, Fr.)

Wide Receiver

4 Ryan O’Keefe (5-10, 175, Jr.)

17 Amari Johnson (5-10, 160, Jr.)

Left Tackle

68 Marcus Tatum (6-6, 300, r-Sr.)

71 Brett Bell (6-6, 300, r-Sr.)

Left Guard

65 Cole Schneider (6-4, 315, r-Sr.)

76 Adrian Medley (6-5, 305, r-So.)

Center

55 Matthew Lee (6-4, 295, r-So.)

57 Mike Lofton (6-2, 300, So.)

Right Guard

77 Lokahi Pauole (6-4, 305, Jr.)

60 Josh McMullen (6-5, 295, r-Sr.)

Right Tackle

73 Samuel Jackson (6-6, 325, r-Sr.)

70 Edward Collins (6-6, 315, r-Jr.)

Defense

Defensive End

94 Anthony Montalvo (6-3, 290, r-Sr.)

88 Josh Celiscar (6-4, 265, So.)

Defensive Tackle

22 Kalia Davis (6-2, 310, r-Sr.)

52 Keenan Hester (6-4, 305, r-So.)

Defensive Tackle

5 Ricky Barber (6-3, 290, r-So.)

54 Cam Goode (6-2, 315, r-Jr.)

Buck (Outside Linebacker)

1 Big Kat Bryant (6-5, 245, r-Sr.)

13 Landon Woodson (6-6, 235, r-Jr.)

Linebacker

15 Tatum Bethune (6-1, 225, Jr.)

or 10 Eriq Gilyard (5-11, 225, Sr.)

Linebacker

11 Jeremiah Jean-Baptiste (6-2, 230, Jr.)

28 Quade Mosier (6-2, 225, So.)

Knight (Outside Linebacker)

30 Bryson Armstrong (5-11, 210, r-Sr.)

29 Devunte Dawson (5-11, 190, r-Sr.)

Cornerback

7 Davonte Brown (6-2, 185, So.)

31 Brandon Adams (6-3, 180, Fr.)

Cornerback

14 Corey Thornton (6-1, 190, So.)

or 0 Marco Domio (6-1, 185, Sr.)

Safety

9 Divaad Wilson (6-0, 195, r-Jr.)

18 Dyllon Lester (6-0, 200, r-Jr.)

Safety

37 Quadric Bullard (6-0, 170, So.)

or 21 Derek Gainous (6-0, 190, Sr.)

Special Teams

Placekicker

45 Ryker Casey (6-0, 205, r-So.)

or 98 Daniel Obarski (6-2, 200, Jr.)

Punter

36 Andrew Osteen (6-1, 180, r-Jr.)

99 Alan Kervin (6-1, 190, r-So.)

Holder

99 Alan Kervin (6-1, 190, r-So.)

Long Snapper

32 Alex Ward (6-4, 240, r-Sr.)

95 Tyler Paul (6-1, 215, r-So.)

Punt Returner

17 Amari Johnson (5-10, 160, Jr.)

0 Titus Mokiao-Atimalala (6-1, 175, Fr.)

Kick Returner

4 Ryan O’Keefe (5-10, 175, Jr.)

25 Johnny Richardson (5-7, 170, So.)

Kickoffs

98 Daniel Obarski (6-2, 200, Jr.)

(Photo of C.J. Avery, Malik Cunningham: Cindy Rice Shelton)

