Depth Charts: Louisville vs. Florida State

The Cardinals are hitting the road for their ACC opener against the Seminoles.

LOUISVILLE, Ky. - After capturing a thrilling win against UCF, Louisville is hitting the road and heading down south to Tallahassee, Fla., where they will face Florida State for their ACC opener. Kickoff is set for Saturday, Sept. 25 at 3:30 p.m. EST.

Here are the depth charts for both Louisville and FSU:

Louisville (2-1, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

60 Desmond Daniels (6-5, 270, Fr.)

Slot Receiver

4 Braden Smith (5-10, 185, So.)

or 11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (X)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

88 Jaelin Carter (6-2, 215, Jr.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

or 97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

or 11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

7 Monty Montgomery (5-11, 220, R-Jr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

13 Kei'Trel Clark (5-10, 172, So.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, Jr.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

4 Braden Smith (5-10, 192, So.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's UCF Depth Chart:

Bryan Hudson replaces Joshua Black as the No. 2 right guard.

YaYa Diaby and Ashton Gillotte are now listed as the co-starters at defensive end.

Florida State (0-3, 0-0 ACC)

Offense

Quarterback

10 McKenzie Milton (5-11 189 R-SR.)

13 Jordan Travis (6-1 201 r-So.)

Running Back

0 Jashuan Corbin (6-0 221 R-SO.)

8 Treshaun Ward (5-10 192 r-Fr.)

Tailback

9 Lawrance Toafili (6-0 185 R-FR.)

22 Ja'Khi Douglas (5-9 198 r-Fr.)

Wide Receiver

6 Keyshawn Helton (5-9 175 R-JR.)

21 Darion Williamson (6-3 200 r-Fr.)

Wide Receiver

80 Ontaria Wilson (6-0 175 R-JR.)

81 Joshua Burrell (6-2 224 Fr.)

Wide Receiver

7 Andrew Parchment (6-2 190 R-SR.)

OR 11 Malik McClain (6-4 201 FR.)

88 Kentron Poitier (6-3 205 r-Fr.)

Tight End

87 Camren McDonald (6-4 242 R-JR.)

4 Jordan Wilson (6-4 265 r-Sr.)

Left Tackle

52 Robert Scott Jr. (6-5 312 R-FR.)

70 Lloyd Willis (6-7 327 r-Fr.)

Left Guard

75 Dillan Gibbons (6-5 321 R-JR.)

56 Zane Herring (6-5 320 r-Fr.)

Center

53 Maurice Smith (6-3 280 R-FR.)

OR 51 Baveon Johnson (6-3 313 R-SR.)

Right Guard

58 Devontay Love-Taylor (6-4 323 R-SR.)

51 Baveon Johnson (6-3 313 r-Sr.)

Right Tackle

76 Darius Washington (6-4 294 R-FR.)

59 Brady Scott (6-6 322 r-Jr)

Defense

Defensive End

11 Jermaine Johnson II (6-5 262 R-SR.)

30 Quashon Fuller (6-3 265 r-Fr.)

OR 55 Derrick McLendon II (6-4 255 r-Fr.)

Defensive Tackle

6 Dennis Briggs, Jr. (6-4 278 R-SO.)

48 Jarrett Jackson (6-6 308 r-So.)

OR 44 Joshua Farmer (6-3 290 Fr.)

Nose Tackle

0 Fabien Lovett (6-4 310 R-SO.)

OR 91 Robert Cooper (6-2 338 R-JR.)

99 Malcolm Ray (6-2 282 r-Fr.)

FOX

4 Keir Thomas (6-2 272 R-SR.)

14 Marcus Cushnie (6-2 250 r-Jr.)

STUD

33 Amari Gainer (6-3 237 R-SO.)

24 Jadarius Green-McKnight (5-11 218 r-Fr.)

Linebacker

20 Kalen DeLoach (6-1 220 R-SO.)

53 Cortez Andrews 6-1 245 r-So.

Linebacker

46 DJ Lundy (6-1 255 R-FR.)

32 Stephen Dix, Jr. (6-2 239 r-Fr.)

Nickelback

10 Jammie Robinson (5-11 193 R-SO.)

26 Kevin Knowles II (5-11 184 Fr.)

Cornerback

9 Meiko Dotson (5-11 197 R-SR.)

18 Travis Jay (6-2 203 r-Fr.)

BUCK

23 Sidney Williams (6-1 201 R-FR.)

5 Brendan Gant (6-2 208 r-So.)

OR 38 Shyheim Brown (6-2 205 Fr.)

Free Safety

8 Renardo Green (6-0 189 R-SO.)

27 Akeem Dent (6-1 203 r-So.)

15 Jarques McClellion (6-0 185 r-Jr.)

Cornerback

3 Jarvis Brownlee Jr. (5-11 181 R-FR.)

OR 7 Jarrian Jones (6-0 192 R-SO.)

Special Teams

Kicker

88 Ryan Fitzgerald (6-1 201 R-FR.)

37 Parker Grothaus (6-2 224 r-Jr.)

Punter

21 Alex Mastromano (6-1 207 R-FR.)

98 Zane Smith (6-0 227 Fr.)

Long Snapper

49 James Rosenberry, Jr (6-0 226 R-SO.)

OR 42 Garrett Murray (6-0 230 R-SO.)

Holder

21 Alex Mastromano (6-1 207 R-FR.)

15 Gino English (6-1 194 r-Fr.)

Kickoff Specialist

37 Parker Grothaus (6-2 224 R-JR.)

88 Ryan Fitzgerald (6-1 201 r-Fr)

Kick Returner

18 Travis Jay (6-2 203 R-FR.)

OR 16 Corey Wren (5-10 187 R-FR.)

Kick Returner

22 Ja’Khi Douglas (5-9 198 R-FR.)

0 Jashaun Corbin (6-0 221 r-SO.)

Punt Returner

6 Keyshawn Helton (5-9 175 R-JR.)

80 Ontaria Wilson 6-0 175 r-Jr.

(Photo of Treshaun Ward, Monty Montgomery - ACC Pool)

